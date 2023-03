Schon wieder wurde in eine Kleingartenanlage eingebrochen: Laut Polizei verschafften sich Unbekannte zwischen Dienstag und Mittwoch Zutritt zu mehreren Parzellen einer Kleingartenanlage in der Brunckstraße (Friesenheim). Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Ob ein Zusammenhang mit Einbrüchen in anderen Kleingartenanlagen besteht, sei Teil der Ermittlungen. Unbekannte waren bereits zwischen Sonntag und Montag in mehrere Parzellen der Kleingartenanlage Nachtweide im Muldenweg (Pfingstweide) eingedrungen. Hinweise an die Polizei jeweils unter Telefon 0621 963-2222.