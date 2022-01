Unter dem Motto „Tu es jetzt“ hält der Corona-Impfbus am Mittwoch, 2. Februar, erneut bei der Tafel Ludwigshafen in der Bayreuther Straße 35. Von 9 bis 17 Uhr werden dort die Impfstoffe von Biontech, Moderna sowie Johnson&Johnson verimpft. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, Personalausweis und Impfpass müssen mitgebracht werden. Laut Juergen Hundemer, Vorsitzender des Tafel-Trägervereins, richtet sich das Angebot besonders auch an Kinder und Jugendliche. Kinder im Alter von 16 bis 17 Jahren müssen eine Einverständniserklärung der Eltern zur Impfung mitbringen. Diese steht laut Hundemer unter www.corona.rlp.de zum Download bereit. Bei der Impfung von Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 15 Jahren muss eine erziehungsberechtigte Person anwesend sein. Jüngere Kinder können nicht im Impfbus geimpft werden. Zu den Impfaktionen der Tafel im August und Dezember kamen laut Hundemer bereits mehr als 200 Menschen.