Das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises, das auch für die Stadt Ludwigshafen zuständig ist, hat RHEINPFALZ-Informationen bestätigt, wonach es erneut einen Corona-Fall in einer Sammelunterkunft für Geflüchtete in Ludwigshafen gibt. Diesmal handelt es sich um die Einrichtung im Rampenweg in Rheingönheim. In der Gemeinschaftsunterkunft wurde nach RHEINPFALZ-Informationen bereits in der Vorwoche eine Frau positiv auf Corona getestet und dann in einem Appartement isoliert. Nach Angaben des Gesundheitsamt wurde zudem das komplette Erdgeschoss des Hauses unter Quarantäne gestellt. Derzeit sei in dem Quartier kein weiterer Fall einer Infektion bekannt, informierte eine Sprecherin des Gesundheitsamtes am Montag auf Anfrage. Erst Anfang Februar gab es, wie berichtet, einzelne Corona-Fälle in einer Sammelunterkunft für Geflüchtete in der Mannheimer Straße in Oggersheim. Daraufhin wurde die gesamte Unterkunft mit 157 dort gemeldeten Männern unter Quarantäne gestellt und das Gelände von Ordnungskräften und Polizei bewacht. In dem nun betroffenen Haus in Rheingönheim leben der Ludwigshafener Stadtverwaltung zufolge insgesamt 30 Menschen, darunter sind acht Kinder. Neun Personen standen demnach bis einschließlich Dienstag, 30. März, unter Quarantäne. Ab Mittwoch, 31. März, stünden nach den letzten Testungen noch zwei Personen weiterhin unter Quarantäne, informierte ein Rathaus-Sprecher auf Anfrage. „Ordnungskräfte sind nicht im Einsatz, die Personen befinden sich eigenverantwortlich in Quarantäne“, teilt der Sprecher weiter zur Situation im Rampenweg mit. Nach RHEINPFALZ-Informationen gab es einen Aushang sowohl in der Unterkunft in Oggersheim als auch in Rheingönheim, dass die Bewohner sich zum Impfen anmelden können. Dazu sagt die Verwaltung: „Die Impfungen erfolgen gemäß der Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2.“