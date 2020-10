In der Sammelunterkunft für Flüchtlinge in der Mannheimer Straße (Oggersheim) soll sich erneut ein Mann mit dem Coronavirus infiziert haben. Darüber haben ehrenamtliche Flüchtlingshelfer am Freitagmittag informiert. Der Betroffene befindet sich demnach nun in Quarantäne in der Sammelunterkunft im Rheingönheimer Rampenweg. Dort sind überwiegend Familien mit Kindern untergebracht, während im Oggersheimer Containerdorf nur Männer leben. Dort war es bereits im März/April zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Damals hatten sich mehr als 80 von insgesamt 171 Männern mit dem Virus infiziert. Die Betroffenen wurden daraufhin ebenfalls in anderen Sammelunterkünften untergebracht, alle Quartiere standen wochenlang unter Quarantäne, bis der Ausbruch schließlich eingedämmt werden konnte.