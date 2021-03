Erneut hat in Oggersheim – wie schon häufiger in den Vorwochen – ein Mülleimer gebrannt. Dieses Mal stand in der Nacht zum Sonntag gegen Mitternacht ein Behältnis in der Schillerstraße in Flammen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache unter Telefon 0621/963-2403 in Verbindung zu setzen. Über zehn Taten in sieben Nächten hat es in diesem Jahr bislang in Oggersheim gegeben. Im gesamten Vorjahr waren es acht Taten.