Seit seiner Teilöffnung Anfang Juni bietet das Café Asyl in Mundenheim wieder Beratung und Unterstützung für Geflüchtete an. Dafür ist das Café an der protestantischen Christuskirche nach Angaben von Leiter Uwe Lieser dienstags von 15.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Aktuell wird die Einrichtung von der studentischen Rechtsberatung „Pro Bono“ aus Mannheim und ab Ende Juli wieder von den Flüchtlingsberatern aus dem Haus der Diakonie Ludwigshafen im Bereich Beratung und Hilfen unterstützt. Vor allem seien aber die ehrenamtlichen Mitarbeiter aktiv. Die Hygiene- und Abstandsregelungen sind verpflichtend. Weitere Angebote des Café Asyl finden demnach noch nicht statt. Das Sommerfest, das in der Regel Anfang Juli stattfindet, wurde abgesagt.