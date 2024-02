Die Serie von Auto-Aufbrüchen im Stadtgebiet setzt sich fort. Am Mittwochmorgen wurde laut Polizei der Einbruch in einen Kastenwagen (Ford Transit) im Ostring in Edigheim gemeldet. Unbekannte hatten eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Innenraum ein Handy gestohlen. Schaden: rund 500 Euro.

Zwischen 6. und 7. Februar brachen Unbekannte außerdem einen Fiat Ducato in der Rheingönheimer Straße (Mundenheim) auf und stahlen Werkzeug aus dem Transporter. Schaden: rund 1200 Euro. Hinweise an die Kripo unter Telefon 0621 963-2222 oder 963-2773.