Die Polizei warnt erneut vor einer verbreiteten Betrugsmasche: Angebliche Polizisten haben am Samstagabend Bewohner in Mundenheim und der Gartenstadt angerufen. Ein Mann gab dabei jeweils an, dass er Mitarbeiter beim Bundeskriminalamt sei. Danach wurden die Geschädigten über ihre Kenntnisse zum Krieg in der Ukraine befragt. Da alle Betroffenen die Masche kannten und daher einfach auflegten, wurde niemand geschädigt. Die Polizei bittet darum, in derartigen Fällen sofort bei der nächsten Polizeidienststelle nachzufragen oder den Notruf 110 zu wählen. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de informiert die Polizei ausführlich über die Tricks der Telefonbetrüger und wie sich Betroffene verhalten sollen.