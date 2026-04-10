Am 16. April kommt die Radreisende Wiebke Lühmann nun nach Frankenthal, um in den Lux-Kinos ihre Dokumentation „Same Sun – Mit dem Fahrrad durch Afrika“ vorzustellen.

„Heute ist Dienstag, der 3. Oktober 2023“, sagt Wiebke Lühmann im Film und tritt schon in die Pedale. Vor allem Vorfreude und sicherlich Abenteuerlust stecken hörbar in ihrer Stimme, als sie verkündet: „Und es geht los!“ Sie startet in Freiburg, wo sie zu Hause ist, um über Frankreich, Spanien und Gibraltar nach Nord-, West- und Südafrika aufzubrechen: Marokko, Liberia, Regenwälder, Ghana, das nigerianische Hochplateau und das Kongobecken, die Wüste Namib, großenteils an der Küste entlang, bis Kapstadt und zum Kap der Guten Hoffnung noch obendrein. Durch 22 Länder insgesamt, zehntausende Kilometer in 430 Tagen. „Same Sun“ dokumentiert ihre Afrika-Fahrt ebenso wie, noch etwas ausführlicher, ihr Buch „Immer Richtung Süden – 20.150 Kilometer mit dem Rad von Freiburg nach Kapstadt“, das Lühmann ins Kino mitbringen möchte, um es zu verkaufen und auf Wunsch zu signieren.

Begonnen hat die heute 31-Jährige einmal als Sportlerin im Triathlonverein und mit ersten Wettkämpfen, bevor ihr offenbar recht schnell deutlich wurde, dass es ihr nicht so sehr um den Wettbewerb, um Bestzeiten und Platzierungen ging. Sie wollte buchstäblich weiter, heraus aus dem Regelwerk und hinein ins Unbekannte, als sie begann, ihre sportlichen Aktivitäten auf ungleich weitere Strecken auszudehnen.

Zuvor in Südamerika unterwegs

Bevor sie nach Südafrika aufbrach, hatte Lühmann so bereits 2019 eine gut halbjährige südamerikanische Radtour von Bogotá in Kolumbien bis Buenos Aires in Argentinien unternommen. Es folgten weitere Touren im Kaukasus und über die Alpen. 2022, im Jahr bevor sie sich gen Afrika aufmachte, radelte sie zunächst in die entgegengesetzte Richtung: ans Nordkap. Dabei entstand die rund halbstündige Reisedoku „On Her Own“ (zu finden in ihrem Youtube-Kanal), die sie gemeinsam mit der Hamburger Fotografin und Filmemacherin Fabienne Engel realisierte.

„Ich habe mir selbst die größte Mutprobe für mein eigenes Leben ausgesucht und deswegen fahre ich durch Afrika“, erklärt Lühmann nun in „Same Sun“. „Weil ich mir denke, nichts auf dieser Welt ist ein größeres Abenteuer als das.“ Bedenken und Warnungen anderer, meint sie, motivierten sie nur umso mehr. „Ich will einmal sehen, wie viel ich alleine schaffen kann. Ich will einmal erleben, wie viel Stärke in mir steckt.“ Denn Stärke gebe ihr Freiheit.

Mit der Kamera begleitet

Fabienne Engel war wieder dabei. Mit ihrer Kamera begleitete sie die Radreise zu rund einem Zehntel, also an ungefähr 40 der insgesamt 430 Tage. Aus Freiburg und dem Breisgau, dem marokkanischen Atlasgebirge, aus Abidjan in Côte d’Ivoire oder von Windhoek bis Kapstadt sind es hauptsächlich ihre Aufnahmen, die zu sehen sind. Der Großteil des Materials entstand darüber hinaus in Eigenregie der Fahrerin selbst, die ihre Tour eigenhändig mit der Kamera festhielt. Die erzählerische Grundlage bilden ihre Tagebücher, Sprachnachrichten und persönliche Videoaufzeichnungen, die ein Gefühl von Nähe und Authentizität zu vermitteln vermögen, während Engels Bilder vielmehr für die große Leinwand gemacht scheinen. Sie werden in Frankenthal sicher besonders zur Geltung kommen.

Im Ergebnis zu sehen, ist nicht nur ein in Teilen beschwerlicher und in Teilen befreiender langer Ritt, sondern ein Weg voller Begegnungen und Weite wie von intensiven Reise- und Selbsterfahrungen. Sandstürme, Hitze und technische Probleme begleiten Lühmann durch Marokko und die Sahara, in der ihr Fahrrad abhanden kommt. Weiter im Süden, von Angola nach Südafrika, werden die Landschaften weiter, wilder und spektakulärer. Dazwischen, in Zentralafrika, gehen Lühmanns Energie und ihre Freude am Reisen einmal verloren. „Ich kann nicht hier sein, und ich weiß nicht mehr, warum ich hier bin“, gesteht sie in einer von Heimweh und Zweifel geprägten Zeit. „Ich weiß nicht, woher ich die Kraft nehmen soll, noch einen einzigen weiteren Tag zu fahren. Ich komm’ nicht klar mit mir, ich komm’ nicht klar mit dieser Welt, ich komm’ nicht klar mit diesem Weiterfahren“, sagt sie und fährt doch weiter.

Termin

„Same Sun – Mit dem Fahrrad durch Afrika“, Donnerstag, 16. April, 18 Uhr, Lux-Kinos Frankenthal

