Im Ludwigshafener Norden sollen zwei ehrenamtliche Radpaten das Fahrradwegenetz und die Belange von Radfahrern im Auge behalten: David Williams und Manfred Lauer. Die beiden Paten haben schon erste Ideen entwickelt.

Die Edigheimer Williams und Lauer haben sich für den zweijährigen Pilotversuch zur Verfügung gestellt. Radler können ihnen beispielsweise Mängel an Radwegen oder Gefahrenstellen in Oppau, Edigheim und der Pfingstweide melden. Die beiden Paten leiten dann die Probleme an den Ortsvorsteher Frank Meier (SPD) und die Stadtverwaltung weiter. Der Ortsbeirat hat dem Pilotprojekt Ende Januar zugestimmt. Offizieller Auftakt war im März.

Eigentlich hätten Williams und Lauer eine Urkunde bekommen sollen, die sie als Radpaten ausweist. Doch wegen der Coronakrise musste der offizielle Akt erst einmal verschoben werden. Das Duo hat trotzdem seine Arbeit aufgenommen. Schon seit längerer Zeit beschäftigen sich die beiden Edigheimer mit der Sicherheit der Radwege in den drei nördlichen Stadtteilen. Beide sind Vielradler und kennen sich gut vor Ort aus.

Als erstes Projekt haben sich die beiden Edigheimer vorgenommen, gefährliche Einmündungen für Radler zu entschärfen, um beispielsweise den Übergang vom Rad- in den fließenden Autoverkehr zu verbessern. Eine dieser Einmündungen findet sich am Bahnübergang zwischen Edigheim und Oppau. Dort endet der separate Radweg und mündet auf die vielbefahrene Hauptstraße.

Auch die Führung des Radwegs am sogenannten Rewe-Kreisel in Edigheim in Richtung Oppau ist nach Einschätzung der beiden Paten nicht sehr glücklich gelöst. Dazu haben Lauer und Williams bereits Lösungsvorschläge erarbeitet.

Die beiden Edigheimer werden auch ein schon geplantes wichtiges Verkehrsprojekt begleiten: Die Langgartenstraße zwischen Friesenheim und Oppau ist für Radler bisher ein gefährliches Terrain. Sie führt vom Willersinnweiher entlang an Kleingartenanlagen zum Oppauer Ortsrand. Derzeit enden die Radwege am Willersinnweiher. Auf 1,5 Kilometern Länge müssen sich die Radler die Straße mit den Autos teilen. Deshalb gibt es dort immer wieder gefährliche Situationen. Die Stadt plant deshalb einen bis zu vier Meter breiten durchgehenden Rad- und Gehweg neben der Straße. Von Oppau kommend soll der Weg rechts von der Straße hinter den Bäumen der Allee führen. Um den Weg fortsetzen zu können, muss die Fahrbahn der Langgartenstraße in Höhe der BASF-Badegesellschaft und des Ludwigshafener Schwimmvereins (LSV) verengt werden. Entsprechende Planungen und Gespräche mit den Vereinen laufen. Baustart wird vermutlich 2022/23 sein.

Bis dahin haben die beiden Paten noch einiges vor: Oftmals seien nur kleine Veränderungen nötig, um das Radfahren sicherer und attraktiver zu machen, meint Manfred Lauer. So reiche es schon aus, einige Schilder um wenige Meter zu versetzen oder Stangen sichtbarer zu kennzeichnen .

Lauer sucht zudem einen engen Austausch mit den Radfahrern im Ludwigshafener Norden, um ihre Wünsche beim Radwegnetz weitergeben zu können.

Kontakt

Manfred Lauer, Telefon 0621/ 667695; David Williams, Telefon 6579215; Mail: RadklinikLUNord@gmail.com.