Der starke Auftritt am Montag gegen den VfL Gummersbach hat Ziga Urbic gut getan. Mit seinen 17 Paraden entzauberte der 24 Jahre alte Torwart der Eulen Ludwigshafen die Angreifer des Tabellenführers der Zweiten Handball-Bundesliga. So soll es am Freitag beim Liga-Dritten VfL Eintracht Hagen für ihn weitergehen (ab 19.30 Uhr).

Es war das bisher beste Spiel, das der zu Saisonbeginn aus der österreichischen Liga vom SC Kelag Ferlach gekommene Slowene für sein neues Team absolvierte. Das haben Fans und Trainer Ceven Klatt