Yannick Muth ist zurück in gewohnter Umgebung. Vor rund zwei Jahren war der 22-Jährige von den VTV Mundenheim in Richtung Dritte Liga aufgebrochen. Bei der SG Leutershausen setzte er sich aber nicht durch. Nun ist der gebürtige Ludwigshafener zurück in der Vorderpfalz. Beim HLZ Friesenheim/Hochdorf will sich der Mittelmann behaupten.

„Es ist anstrengend und man spürt das vergangene Jahr noch in den Knochen“, bilanzierte Muth nach den ersten Trainingseinheiten der neuen Saison. Viel Eingewöhnungszeit benötigte