Wie zufrieden sind die Ludwigshafener mit ihrer aktuellen Wohnsituation? Wie würden sie gerne wohnen? Eine Studie soll das herausfinden und Verwaltung wie Stadtrat Hinweise für die künftige Wohnbaupolitik liefern.

Befragt werden 14.000 Einwohner in allen Stadtteilen. Sie erhalten ab kommender Woche Info-Post und können dann entweder im Internet einen Fragebogen beantworten oder sich die Fragen in Papierform zuschicken lassen. Die Forscher haben für die Umfrage Ludwigshafener im Alter zwischen 18 und 80 Jahren sowie aus allen Bevölkerungsgruppen ausgewählt. Die Ergebnisse aus dieser Stichprobe werden hochgerechnet und auf die ganze Stadt übertragen.

Gefragt wird nach der aktuellen Wohnsituation, der Zufriedenheit mit der Wohnung und dem Umfeld, der Lebensqualität in der Stadt und den Wünschen der Einwohner. Auch Umzugspläne werden abgefragt. Einen besonderen Schwerpunkt legen die Forscher auf Bevölkerungsgruppen wie junge Erwachsene, Familien, Alleinerziehende, Senioren, Behinderte oder Menschen, die besondere Wohnformen wie eine WG oder generationenübergreifendes Wohnen schätzen.

Ergebnisse im Herbst

„Wir haben den Fragebogen speziell für Ludwigshafen entwickelt. Deshalb ist es wichtig, dass sich möglichst viele der angeschriebenen Bürger an der Umfrage beteiligen“, appellierte Ellen Bareis, Vizepräsidentin der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Die Ergebnisse sollen im Herbst vorliegen.

Die Stadtspitze erhofft sich davon eine fundierte Grundlage für die künftige Wohnbaupolitik in der Stadt. „Wir haben in Ludwigshafen bis 2030 einen Bedarf von 7200 Wohnungen. Wir können den Wohnungsbau passgenau an den Bedürfnissen ausrichten – dafür dient die Studie. Die Ergebnisse sind wichtig, wir wollen nicht an den Bürgern vorbeibauen“, sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Sie hat dabei auch Zukunftsprojekte wie die City West im Blick, das neue Stadtviertel, das nach dem Abriss der Hochstraße Nord entstehen soll. Auch in Sachen Neubaugebiet in Rheingönheim ist für die OB das letzte Wort noch nicht gesprochen – obwohl sich die Mehrheit des Ortsbeirats dagegen ausgesprochen hat. Schon jetzt sei die Nachfrage nach Wohnraum hoch, die Mieten seien zudem gestiegen. Es gebe Handlungsbedarf.

Einflussmöglichkeiten

Einfluss nehmen auf den Wohnungsbau kann die Stadt beispielsweise durch Mitbestimmung bei den Projekten der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft GAG oder der BASF Bauen und Wohnen. Die Ausweisung von Neubaugebieten in Flächennutzungsplänen ist ein weiteres Steuerungsinstrument ebenso Sozialquoten bei Bauprojekten von privaten Investoren. Auch für die Frage, ob und wo noch Einfamilienhäuser gebaut werden, soll die Studie Antworten liefern.

Die Befragten können auf freiwilliger Basis bis zu 70 Fragen beantworten, was zirka 15 Minuten dauert. Die Fragebogenaktion soll bis Ende Juli abgeschlossen sein. „Wir wollen den Wohnbedarf gemeinsam mit den Bürgern ermitteln und die Stadt bei wichtigen Entscheidungen unterstützen. Wir sind gespannt, was dabei herauskommt“, sagt Rainer Völker von der Hochschule.

Noch Fragen?

Informationen zur Wohnbedarfsstudie gibt es auf der Homepage der Stadt, www.ludwigshafen.de.