Bedenken sind der Akzeptanz gewichen: Bürger konnten die neue Flüchtlingsunterkunft in Rödersheim-Gronau besichtigen. Das Projekt war umstritten.

Einfach, sauber, hell und praktikabel – den 16 neuen Wohncontainern für Geflüchtete im Gewerbegebiet in Gronau sieht man ihren Zweck an: übergangsweise eine Bleibe bieten. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Zwei Betten mit Stahl-Lattenrost und Matratze, ein Tisch, zwei Stühle und zwei Spinde – das ist die Ausstattung der Zimmer. Für Familien können zwei Zimmer über eine Tür zu einem Doppelzimmer umfunktioniert werden. Geduscht, Wäsche gewaschen, gekocht und gegessen werden kann in den jeweils dafür vorgesehenen Gemeinschaftsräumen. Und dann gibt es noch Räume für die Sozialarbeiter und Hausmeister.

Das Interesse an den neuen Unterkünften in der Straße „Im Schlaggraben“ in Gronau war groß. Geschätzt 60 bis 70 Bürger sind der Einladung der Verbandsgemeindeverwaltung gefolgt und schauten sich am Montagabend den länglichen Container-Komplex von innen an, in dem bis zu 32 Personen unterkommen können. Wann bekommt man dazu schon mal Gelegenheit? Stefan Veth (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim, und die Beigeordnete Marion Strese (CDU) waren an diesem Abend die „Gastgeber“.

Transparenz führt zu Akzeptanz

Marion Streses Fachbereich ist – kurz gesagt – das „Soziale“ in der Verbandsgemeinde. Seit das Thema Flüchtlingsunterkunft in Gronau im Raum stand, war Fingerspitzengefühl gefragt. Denn: Es hat Widerstände aus der Bevölkerung gegen die Unterkünfte gegeben. Im Januar 2024 informierte die Verwaltung in einer Bürgerversammlung über die Pläne. Insbesondere auf Facebook ist damals aufgebracht diskutiert worden. Marion Strese setzte zusammen mit Stefan Veth fortan auf größtmögliche Transparenz.

Im November scheiterte ein Bürgerbegehren, das die Unterbringung der Flüchtlinge in Containerunterkünften in der Verbandsgemeinde verhindern wollte. Der Gemeinde Rödersheim-Gronau ist versprochen worden, dass maximal 32 Personen, darunter Familien, untergebracht werden. Im Juni vergangenen Jahres sind die Pläne den Rödersheim-Gronauern vorgestellt worden. Schon damals war das Interesse groß, es war aber auch eine Skepsis, gepaart mit Angst, spürbar. Viele fragten sich, warum diese neuen Unterkünfte überhaupt benötigt werden.

Mietverträge laufen aus

Genau diese Frage stellte Marion Strese an diesem Abend Bürgermeister Stefan Veth. Sie hat Fragen zusammengestellt, die die Bürger vermutlich am meisten interessieren, um sie in Form eines Interviews anstatt eines Vortrags zu beantworten. Die Container waren die letzte Möglichkeit für die Verbandsgemeinde, Wohnraum für Geflüchtete zur Verfügung zu stellen. Auch an diesem Abend erklärte Stefan Veth, warum das immer noch Status quo ist, obwohl seit der Migrationswende die Anzahl der Neuankömmlinge rückläufig sei. Die Kommune habe bisher etliche Wohnungen für die zugewiesenen Flüchtlinge angemietet, vor allem in der Hochzeit der Flüchtlingskrise. „Nach und nach werden die Mietverträge nun aus verschiedenen Gründen aufgelöst“, nannte Veth als einen Grund. Betroffen sind davon vorwiegend Familien, die nun in Gronau untergebracht werden sollen. Ende Mai soll die erste Familie einziehen. „Wir werden aber auch Obdachlose hier unterbringen“, sagte Veth. Ein weiterer Grund sei, dass die Flüchtlingsunterkunft Haderhof in Dannstadt laut Veth nur noch bis Ende 2027 als solche genutzt werden darf.

Laut Verwaltung leben derzeit etwa 250 Geflüchtete in der Verbandsgemeinde, die meisten kommen aus der Ukraine, gefolgt von Syrien und Afghanistan. Marion Strese wurde an diesem Abend von den Mitarbeitern begleitet, die die Geflüchteten betreuen. Unter anderem sind das die Integrationshelfer Milad Ghodami und Hasan Gökbulut. Die Gronauer Unterkunft soll ihr Hauptquartier werden, in dem sie mindestens an vier Tagen in der Woche sein werden. Auch ein Hausmeister werde eingesetzt.

Meisten wollen arbeiten

Milad Ghodami berichtete aus seinem Arbeitsalltag: In den ersten vier Wochen werden die Geflüchteten sehr intensiv betreut. Dazu gehörten zum Beispiel Behördengänge oder die Einführung in deutsche Gepflogenheiten. „Dann setzen wir auf das Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe“, sagte er. Ziel sei es, die Personen in Arbeit zu bringen. „Fast alle wollen die Sprache lernen und – vor allem die Männer – wollen arbeiten“, sagte Ghodami. Leider gebe es aber auch einige Fälle, die es rechtlich nicht dürfen, weil sie keine Arbeitserlaubnis haben. Derzeit sei es so, dass mehr als die Hälfte der Personen in den Unterkünften einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachgehe. „Wer sich verweigert, wird auch sanktioniert“, betonte Veth.

Milad Ghodami ergänzte: „Wir haben das System der gemeinnützigen Arbeit eingeführt.“ Keiner würde hier 24 Stunden in der Unterkunft „rumsitzen“. Des Weiteren haben sich bereits mehrere Integrationsangebote in der Verbandsgemeinde etabliert, wie etwa das Café „Miteinander“ oder die Hausaufgabenhilfe für die Schulkinder unter den Geflüchteten. Marion Strese animierte die Bürger, weitere Ideen einzubringen. Norbert Amberger vom TV Rödersheim bot eine kostenlose Mitgliedschaft im Verein an.

Ein Bürger interessierte sich dafür, was das alles die Gemeinde kosten würde. Gut eine Million Euro schlugen die Container zu Buche, erklärte Veth. Die Kommune gehe dafür in Vorkasse, denn mit der Pauschale von etwa 550 Euro pro Monat für jede untergebrachte Person, die die Kommune in den kommenden fünf Jahren vom Kreis bekomme, würden sich diese Ausgaben refinanziert haben. Fünf Jahre – so lange sollen die Container auf dem Gelände im Gronauer Gewerbegebiet stehen. „Dann werden sie abgebaut und das Areal wird verkauft“, erläuterte der Bürgermeister.

Und die Frage nach der Sicherheit wurde beantwortet: Zuständig dafür ist unter anderem die Sicherheitsfirma Floerchinger, die den Gebäudeschutz und die Einhaltung der Hausordnung gewährleisten soll. Die berichtete, dass es etwa auf dem Haderhof so gut wie keine Einsätze gebe.

„Hört sich alles gut an“, sagten zwei Bürgerinnen unisono, die zur Besichtigung gekommen sind. Die anfängliche Skepsis sei gewichen. „Es war gut, dass wir so oft informiert wurden“, erläuterte eine der beiden. „Das sieht hier alles sehr gut aus“, sagte auch ein Senior aus Rödersheim. Dennoch ist er überzeugt: „Eine dezentrale Unterkunft in Wohnungen ist die bessere Lösung, um die Menschen zu integrieren.“