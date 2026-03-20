Mit dem dreitägigen Zuckerfest endet der Ramadan. Früh am Morgen strömen Hunderte Gläubige in Ludwigshafen zum Gebet. Welche Bedeutung das Fest hat und wie es gefeiert wird.

Schon auf dem Weg zur Alemi-Moschee in der Krummlachstraße im Stadtteil West wird klar: Das ist kein gewöhnlicher Freitagmorgen. In der kühlen Luft bei drei Grad ziehen Männer in Anzügen, Kinder in festlicher Kleidung und Familien Richtung Moschee. Es ist kurz nach 6 Uhr, die Sonne schiebt sich langsam über den Horizont, taucht den Himmel in ein blasses Orange. Aus der Ferne sind bereits die ersten Gebetsrufe zu hören – der sogenannte Takbīr, mit dem Muslime das Fest beginnen: „Allahu akbar“ – Gott ist groß.

Vor der Moschee wird es eng. Autos stehen Stoßstange an Stoßstange. Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamts regeln den Verkehr. Auch Gehwege und Seitenstraßen sind voll. Drinnen in der Moschee reicht der Platz längst nicht mehr aus.

Gebet unter freiem Himmel

Alle Räume sind gefüllt, viele Gläubige weichen nach draußen aus. Im Innenhof der Moschee – ein gepflasterter Bereich zwischen den Gebäuden – werden Teppiche ausgerollt. Einige haben ihre eigenen Gebetsteppiche mitgebracht. Männer stehen Schulter an Schulter, andere sitzen auf Treppen oder im Flur. Über Lautsprecher hallt das Gebet nach draußen.

In seiner Predigt spricht Imam Hasan Caknak über ein Thema, das gerade viele bewegt: Frieden. Foto: Mohammad Alhusain

Das Festgebet unterscheidet sich vom wöchentlichen Freitagsgebet: Erst wird gebetet, danach folgt die Predigt. Rund 1800 Gläubige sind an diesem Morgen gekommen, sagt Bilal Salmaz, der für die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde zuständig ist. „Es wird heute noch öfter voll werden.“

Ende des Fastenmonats

Mit dem Zuckerfest – auf Arabisch „Id al-Fitr“ endet der Ramadan, der Fastenmonat der Muslime. 30 Tage lang haben Gläubige von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf Essen und Trinken verzichtet. In dieser Zeit gehe es nicht nur um Verzicht, sondern auch um Besinnung, Gemeinschaft und Mitgefühl, erläutert Salmaz. „Wir haben jeden Abend hier gemeinsam das Fasten gebrochen.“ 600 Mahlzeiten seien täglich zubereitet worden.

Ein wichtiger Bestandteil des Festes ist auch die sogenannte „Zakat al-Fitr“: eine verpflichtende Spende zum Ende des Ramadan. Sie soll sicherstellen, dass auch Bedürftige am Fest teilhaben können. Wer es sich leisten kann, gibt Geld oder Lebensmittel weiter.

Nach dem Gebet versammeln sich die Männer im Innenhof der Moschee. "Bayramın mübarek olsun" – ein gesegnetes Fest. Foto: Mohammad Alhusain

Die Alemi-Moschee ist das größte islamische Gotteshaus in Ludwigshafen. Gegründet wurde sie 1980 von türkischen Gastarbeitern, damals noch in einem kleinen Gebetsraum in der Hemshofstraße. Seit dem Umzug im Jahr 2000 ist sie in der Krummlachstraße beheimatet und stetig gewachsen. „Am Anfang waren wir vor allem Türken“, sagt Salmaz. „Heute kommen Menschen aus mehr als 20 Nationen.“ Entsprechend vielfältig ist auch das Stimmengewirr an diesem Morgen: Türkisch, Arabisch, Deutsch, alles mischt sich.

Predigt über Frieden

In seiner Predigt spricht Imam Hasan Caknak über ein Thema, das gerade viele bewegt: Frieden. Während die Gläubigen dicht gedrängt zuhören, erinnert er an Menschen in Krisenregionen. „Wir können hier unsere Feste feiern“, sagt er. „Viele andere, etwa im Gazastreifen, im Libanon oder im Iran, können das nicht.“ Er ruft dazu auf, Respekt zu zeigen – gegenüber Älteren, gegenüber der eigenen Familie, gegenüber allen Menschen. „Gott will, dass die Völker in Frieden zusammenleben.“ Die Predigt wird zunächst auf Türkisch gehalten, später auch auf Deutsch.

„Wie Weihnachten“

Nach dem Gebet löst sich die gespannte Ruhe. Kinder rennen über den Hof, lachen, warten auf Geschenke. Männer umarmen sich, überall ist der gleiche Satz zu hören: „Bayramın mübarek olsun“ – ein gesegnetes Fest.

Für Osman Gürsoy (SPD), Ortsvorsteher der Nördlichen Innenstadt, fühlt sich dieser Tag „wie Weihnachten“ an. Die Familie komme zusammen, man esse gemeinsam, die Kinder bekämen Geschenke. „Auch wir Erwachsenen bekommen noch etwas“, sagt er und lacht. Viel essen werde er aber zunächst nicht. „Der Magen ist nach dem Fasten klein geworden.“ Wichtiger sei ohnehin etwas anderes: die Ruhe und Besinnlichkeit, die der Ramadan mit sich bringe. „Die sollte man mitnehmen in die nächsten Wochen.“

Schon kurz nach 6 Uhr füllte sich der Gebetsraum. Foto: Mohammad Alhusain

Die Gemeinde bemüht sich seit Jahren, sich stärker zu öffnen und Teil des städtischen Lebens zu sein, berichtet Salmaz. Der Kontakt zur Stadtverwaltung sei gut. Gleichzeitig zeigt dieser Morgen auch praktische Herausforderungen. Rund um die Moschee ist die Parksituation angespannt. Trotz Hinweisen der Gemeinde parken einige Besucher ihre Autos verbotswidrig, etwa auf Radwegen. „Ich verstehe nicht, warum man unbedingt direkt vor der Moschee parken muss“, sagt Salmaz.

Das Zuckerfest dauert drei Tage. Schätzungsweise 15.000 Muslime leben in der Stadt. Bis Sonntag wird gefeiert. Wie bei den Christen an Weihnachten ist das Zuckerfest ein Familienfest. Für die Angehörigen ist es die Gelegenheit im Jahr, sich wiederzusehen.