Zu wenig Personal, zu viele Baustellen, aber auch einige Lichtblicke: Ein Gespräch mit OB Klaus Blettner und dem Personalratsvorsitzenden der Verwaltung, Michael Steitz.

Herr Blettner, gut zweieinhalb Monate im Amt – wie war Ihr Start?

Blettner: Intensiv, spannend, sehr abwechslungsreich. Jeden Tag schlagen zahlreiche Themen auf. Abends staune ich häufig selbst über die Agenda. Aber genau diese Breite, diese Vielfalt macht den Reiz aus. Und ich finde: Wille und Wunsch zur Veränderung in Verwaltung und Stadt sind spürbar.

Wie spürt man das?

Blettner: Ich vernehme weniger Klagen über fehlendes Geld, stattdessen mehr Optimismus und Pragmatismus. Trotz knapper Mittel herrscht die Motivation: Wir holen das Maximum raus – wie im Privaten, wenn man kreativ mit begrenzten Ressourcen umgehen muss.

Sie haben ja stets betont, eine motivierende Atmosphäre in der Stadtverwaltung schaffen zu wollen. Sie sind also auf einem guten Weg?

Blettner: Das braucht Zeit und Vertrauen. Ich setze auf Eigenverantwortung und eine positive Fehlerkultur. Fehler sind okay, wenn man daraus lernt und sie nicht wiederholt. Nur so wird Verwaltung modern, bleibt dynamisch, flexibel und beweglich.

Herr Steitz, wie nehmen Sie die Veränderungen als Personalratsvorsitzender wahr? Gibt es Fortschritte?

Steitz: Definitiv. Herr Blettner betont immer wieder die Bedeutung von Teamarbeit, und das spiegelt sich bereits wider. Innerhalb der Verwaltung ist nach meinem Empfinden tatsächlich eine Art Aufbruchsstimmung spürbar, viele Kolleginnen und Kollegen begrüßen die neuen Ansätze. Wir entwickeln uns zunehmend zu einer echten Mannschaft. Das ist bisher eine sehr positive Entwicklung.

Ein großes Thema bleibt der Personalnotstand in der Stadtverwaltung. Zuletzt war in einer Sitzung von 1000 unbesetzten Stellen die Rede. Das hat für Irritationen gesorgt. Wie ist der aktuelle Stand, Herr Blettner?

Blettner: Diese Zahl wurde roh aus dem System gezogen und ist irreführend.

Dann schaffen Sie Klarheit.

Blettner: Fakt ist, dass wir derzeit aktiv Personal für etwa 350 Stellen suchen. Insgesamt gibt es rund 500 offene Stellen. Die reine Statistik weist viele offene Stellen aus, die perspektivisch schon vergeben, aber tatsächlich noch nicht besetzt sind. Dazu kommt, dass der Stichtag der Erhebung im vergangenen Jahr ein ungünstiger war – nämlich so gelegen, dass Stellen, die man eigentlich besetzen wollte, und die man in der Zwischenzeit auch besetzt hat, wegen der Haushaltssperre noch gar nicht verfügbar waren. Der Fachkräftemangel bleibt dennoch eine große Baustelle.

Das wussten auch schon Ihre beiden Vorgängerinnen. Verbessert hat sich die Situation nicht. Im Gegenteil.

Blettner: Das geht nicht mit einem Fingerschnipsen. Aber wir haben jetzt die Initiative „Komm ins Team LU“ ins Leben gerufen, die meines Erachtens auch verfängt, weil sie einfach ankommt. Der Teamgedanke ist wirklich das, was uns trägt. Die Leute sollen merken, dass es Spaß machen kann, in der Verwaltung zu arbeiten.

Herr Steitz, versprechen Sie von dieser Initiative ähnlich viel wie der OB?

Steitz: Jede Maßnahme, die uns neue, qualifizierte Mitarbeiter bringt, ist wertvoll. Wir haben in der Vergangenheit positive Erfahrungen mit solchen Kampagnen gemacht. Die aktuelle Aktion, bei der Kollegen aus der Verwaltung selbst Einblicke in die Praxis geben, wird sicherlich gut ankommen. 500 Stellen besetzt man natürlich nicht über Nacht, aber jeder kleine Fortschritt zählt.

Blettner: Andere Städte haben vergleichbare Schwierigkeiten. Eine offene Stellenquote von 15 Prozent ist nicht unüblich in Zeiten von Fachkräftemangel. Das muss man einfach mal so sagen. Das ist nicht schön, fünf Prozent wären mir lieber, aber das ist kein singuläres LU-Problem.

Steitz: Die Arbeit der Kollegen wird oft unterschätzt. Ob im Bürgerservice, bei der Müllentsorgung oder der Straßenreinigung – ohne sie würde die Stadt nicht funktionieren. Ich würde mir wünschen, dass die Leute mehr Verständnis aufbringen und mehr Respekt zeigen, auch wenn es hin und wieder zu Verzögerungen kommt. Leider erleben wir häufig, dass der Ton in Beschwerden unangemessen und teilweise unterhalb der Gürtellinie ist. Das ist nicht fair gegenüber den Mitarbeitenden, die versuchen, jeden Tag ihr Bestes zu geben. Das ist oft demotivierend. Ich finde, die Kollegen verdienen mehr Anerkennung und Wertschätzung.

Dennoch passieren – wie überall – Fehler. Herr Blettner, wie gehen Sie als Verwaltungschef damit um?

Blettner: Fehler sind unvermeidlich und ein natürlicher Bestandteil der Arbeit. Wichtig ist, dass wir aus ihnen lernen. Ich setze mich für eine Kultur ein, in der Entscheidungen mutig getroffen werden können, ohne Angst vor Konsequenzen. Nur so bleibt die Verwaltung modern, handlungsfähig und zukunftsorientiert. Auch wenn man mal fünf Minuten warten muss, wie das bei fast jedem Arzttermin der Fall ist, heißt das nicht, dass Verwaltungsmitarbeiter irgendwo herumsitzen und Kaffee trinken. Die arbeiten hart.

Steitz: Und wer sein Auto ins absolute Parkverbot stellt, der muss zum Beispiel damit rechnen, dass es abgeschleppt wird.

Themenwechsel: Der Abriss des Rathausturms ist in vollem Gange. Von Ihrem gläsernen Büro aus, Herr Blettner, kann man die Baggerarbeiten wie im Kino verfolgen. Kommt da Popcorn-Feeling auf?

Blettner: (lacht) Nein. Aber das ist schon beeindruckend. Da geht’s mit schwerem Gerät in Windeseile voran. Man sieht im Prinzip täglich, wie hier buchstäblich der Weg für eine positive Zukunft der Stadt geebnet wird. Noch in diesem Jahr soll an dieser Stelle eine Querspange entstehen, die Rettungskräften und dem Nahverkehr dient. Das finde ich mutmachend.

Bis die Helmut-Kohl-Allee und das Stadtquartier „City West“ fertig sind, verstreicht noch eine halbe Ewigkeit – aktuell sieht das Areal eher so aus, als sei dort eine Bombe eingeschlagen.

Blettner: Dennoch ist der Abriss der Hochstraße Nord ein sichtbares Zeichen für den Wandel und eröffnet neue Möglichkeiten. Es fühlt sich an wie ein Neustart, bei dem wir Platz für die Zukunft schaffen. Die „City West“ ist ein zentraler Baustein für die Stadtentwicklung. Gleichzeitig arbeiten wir an der Standortfrage für das neue Rathaus am Berliner Platz.

Wann rechnen Sie mit einer Entscheidung pro „Palatineo“?

Blettner: Ich rechne mit der ersten Jahreshälfte. Wir verhandeln noch mit dem Investor, der Freiburger Firma Unmüßig, über die Konditionen. Der erste Vertragsentwurf war sehr, sehr vermieterfreundlich.

Mit ab 2029 monatlichen Mietkosten für sechs Etagen von satten 290.000 Euro, und das 30 Jahre lang bis 2059.

Blettner: Die absolute Miete ist das eine. Die ist für Gebäude in dieser Größenordnung im Übrigen gar nicht mal so marktunüblich. Die viel wichtigeren Parameter sind Mietdynamik und Laufzeit. Da sind wir auf einem guten Weg. Uns allen ist bewusst: Wir müssen sorgsam wirtschaften.

Aber als zentraler Rathausstandort neben den Ludwigstürmen in der Ernst-Boehe-Straße ist der Berliner Platz nach wie vor der richtige?

Steitz: Ja, absolut.

Blettner: Ohne Zweifel.

Bleiben wir beim Geld: Was fängt Ludwigshafen mit dem Teil des Sondervermögens an, das vom Bund überwiesen wird – und wie hoch ist dieser?

Blettner: Da werden in den nächsten zwölf Jahren knapp 160 Millionen Euro nach Ludwigshafen fließen. Das klingt nach viel, doch man muss es sehr sorgsam einsetzen, damit es spür- und sichtbar wird.

Und das heißt im Klartext?

Blettner: Wir wollen uns im Stadtvorstand auf Vorhaben mit echtem Schub konzentrieren, die uns nach vorne bringen und sonst nicht finanzierbar wären. Leuchttürme statt Stückwerk.

Wie ein moderner Anbau für die Eberthalle, den zum Beispiel auch Vereine für Veranstaltungen nutzen könnten?

Blettner: Das wäre eine Option, aber auch das muss sorgfältig geprüft werden.

Was wären weitere mögliche Leuchtturmprojekte?

Blettner: Ich will da nicht zu viel verraten, sonst fliegt uns das womöglich um die Ohren, falls es nicht klappt. Nur so viel: Uns schwebt ein bunter Mix aus mobilitäts-, bau-, aber auch kulturorientierten Themen vor.

Herr Steitz, wofür sollte das Geld nach Ihrer Meinung ausgegeben werden?

Steitz: Ganz klar für Projekte, von denen Beschäftigte der Verwaltung und die Stadtgesellschaft gleichermaßen profitieren.

Wie wäre es mit einem Comeback des von der BASF aus Kostengründen eingedampften Kellereifests?

Steitz: Alle Veranstaltungen für die Bürgerinnen und Bürger sind etwas Tolles und fördern den Austausch miteinander. Allerdings ist es nicht Sache des Personalrats, darüber zu entscheiden. Es liegt an der Politik, darüber zu beraten, was man mit dem Geld letztlich macht.

Zur Person

Klaus Blettner (58, CDU) hat sich am 12. Oktober in der OB-Stichwahl gegen Jens Peter Gotter (53, SPD) durchgesetzt und wurde von der FWG unterstützt. Er ist am 30. Oktober 1967 in Heilbronn geboren und in Koblenz aufgewachsen. An der Ludwigshafener Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft mit aktuell über 4500 Studenten unterrichtete der Vater dreier erwachsener Kinder über zwölf Jahre Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Marketing, war Studiengangleiter, Dekan und Mitglied der Hochschulleitung. Seit über neun Jahren ist er in der CDU, im Juni 2024 wurde er neu in den Stadtrat gewählt und war dort zuletzt Fraktionsvize. Mit seiner Partnerin, einer Oberärztin in einem Ludwigshafener Krankenhaus, lebt er in Oggersheim. Promoviert hat er in Trier, Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre hat er unter anderem in Manchester und Bonn studiert. Vor seinem Wechsel an die Hochschule war Blettner als Wissenschaftler und Politikberater sowie an mehreren Standorten als Unternehmer im Marketing- und IT-Bereich tätig.

Ende Mai 2025 ist Michael Steitz (63) für weitere zwei Jahre als Vorsitzender des Personalrats im Amt bestätigt worden. Er und seine Kollegen vertreten die Interessen von knapp 4000 Beschäftigten der Stadtverwaltung, die hinter der BASF der zweitgrößte Arbeitgeber in Ludwigshafen ist. „Dieser Spagat zwischen Politik und Verwaltung, zu sehen, dass man was erreichen kann: Das motiviert mich“, sagt Steitz zu seiner Aufgabe. Im April 2023 wurde er erstmals zum Personalratschef gewählt. Der gelernte Kfz-Mechaniker hat sich zum Verwaltungsfachwirt weitergebildet und wohnt in Maxdorf. Bereits seit 1978 arbeitet er bei der Stadt. Er folgte auf Stefan Limburg. Steitz, Vater von zwei erwachsenen Kindern, ist gebürtiger Ludwigshafener und hat mehrere berufliche Stationen bei der Stadtverwaltung durchlaufen. Er ist Fan der Mannheimer Eishockey-Adler, eines seiner Lieblingstattoos auf dem linken Unterarm kombiniert den Vogel mit einem Eishockeyspieler.