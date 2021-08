111.242 Tonnen nicht recycelbarer Abfall sind im zweiten Quartal dieses Jahres im Einzugsgebiet des Gemeinschafts-Müllheizkraftwerks Ludwigshafen (GML) angefallen. Im Kraftwerk werden Haus- und Sperrmüll von einer Million Einwohner verbrannt.

Nicht nur der Abfall aus Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis, sondern unter anderem auch aus Frankenthal, Neustadt, Speyer und Mannheim landet im Müllheizkraftwerk in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße. Im zweiten Quartal dieses Jahres waren das 111.242 Tonnen. Den größten Anteil davon machte laut GML der Hausmüll mit 83.209 Tonnen aus, gefolgt vom Sperrmüll mit 16.701 Tonnen. Auch sogenannte hausmüllähnliche Gewerbeabfälle landen dort. Von dieser Müllmenge wurden laut GML 77 Prozent im eigenen Heizkraftwerk verbrannt, um daraus Energie zu gewinnen. Der Rest wurde im Auftrag der GML in andere Müllheizkraftwerke umgeleitet und dort verwertet.

Außerdem wurden im zweiten Quartal dieses Jahres 23.964 Tonnen an Bioabfällen aus den GML-Kommunen in der Bioabfall-Umladeanlage Nord in Grünstadt und in der Umladeanlage Süd der Firma Zeller in Mutterstadt umgeladen und von der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) zum Biomasse-Kompetenzzentrum in Kaiserslautern transportiert. Dort wurden sie zu Kompost, Strom und Fernwärme verwertet, wie die GML mitteilt.

Seit 1967 in Betrieb

Das Müllheizkraftwerk hat im Jahr 1967 seinen Betrieb aufgenommen. Es läuft an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr. Der Müll wird bei bis zu 1000 Grad verbrannt. Dabei entsteht Hochdruckdampf, aus dem im Fernheizkraftwerk der Technischen Werke Fernwärme und Strom gewonnen werden. Die übriggebliebene Schlacke wird gelöscht und gekühlt. 4000 Tonnen Metalle daraus werden dem Recycling zugeführt. Was nicht recycelt werden kann, kommt auf eine Deponie.

Aktuell läuft das Modernisierungsprojekt Ignis, in das über 100 Millionen Euro investiert werden. Bis 2024 wird die Anlage Schritt für Schritt umgebaut – im laufenden Betrieb. Unter anderem werden zwei neue Müllkessel eingebaut, ein dritter wird modernisiert. Laut Geschäftsführer Thomas Grommes ist Ignis das größte Projekt seit dem Bau des Müllheizkraftwerks. Es soll damit fit für die Zukunft gemacht werden und seine Kapazität erweitern.