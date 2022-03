Naht das Frühjahr, zeigen sich die ersten Sonnenstrahlen, dann werden auch in der Vorderpfalz die ersten Oldtimer aus den Garagen gefahren. Allein in Ludwigshafen sind rund 840 Schmuckstücke mit „H-Kennzeichen“ – 30 Jahre und älter – zugelassen. Wir stellen die Wagen und ihre Besitzer vor. Einer von ihnen sitzt in der Lokalredaktion. Sein „Baby“: ein 02er-BMW von 1973.

Zwischen Herbst 1971 und Sommer 1975 wurde das sogenannte verwindungssteife Cabriolet des BMW Baur Targa auf der Basis des Modells 2002 aus der bayrischen Motorenschmiede gebaut. Nur gut 2300 Fahrzeuge verließen mehreren Quellen zufolge in dieser Zeit das Werk in München. Eines davon ist zwar eigentlich ein „Italiener“, aber schon zehn Jahre in Ludwigshafen zuhaus und gehört Steffen Gierescher. Er ist seit Herbst 2009 Leiter der Ludwigshafener RHEINPFALZ-Redaktion und sagt: „Wenn ich mit meinem Oldie fahre, dann fühlt sich das an wie Urlaub.“ Zündschlüssel umdrehen, der unverkennbare Sound des Weber-Doppelvergasers, losdüsen und abschalten. Schnurrt wie ein Kätzchen, Musik für die Ohren.

Video: Gierescher

Erst der dritte Halter

Der 52-Jährige aus dem Stadtteil West ist erst der dritte Besitzer des fjordblauen Flitzers. Jahrzehntelang lang gehörte das 1973 zugelassene Cabrio mit den markanten Rundlichtern einem Mann aus dem Piemont. „Der hat den Wagen anscheinend gut behandelt und im Winter geschont“, sagt Gierescher mit Blick auf die erstaunlich robuste Karosserie. Für BMW entworfen hat den Viersitzer der Stuttgarter Karosseriebauer Baur.

Der gebürtige Nordbadener selbst wurde via Internet bei einem Händler im Schwäbischen auf den Wagen aufmerksam. Oldtimer-Experten aus der BMW-Zentrale rieten ihm nach einem Anruf und der Begutachtung im Netz: „Interessantes Angebot, schauen Sie sich das Auto ruhig an.“ Gesagt, getan – wenige Wochen später war der BMW Giereschers Eigentum. Preis, Optik und Zustand stimmten. „Bei der Probefahrt habe ich mich gleich in die Karre verliebt – dann lief zufällig auch noch eines meiner Lieblingslieder im Radio. Irgendwie hat alles gepasst.“ Der Zweitbesitzer wollte den BMW-Klassiker übrigens loswerden, um sich einen 911er-Porsche zuzulegen.

„Oben ohne“ am Schönsten

„Ich wollte genau so ein Modell. Es war das erste Auto meines Vaters, an das ich mich erinnere“, erzählt Gierescher über sein 02er-Faible. Als ein sehr guter Freund einen Herzinfarkt erlitt, entschloss er sich, nicht mehr länger zu warten und sich auf die Suche nach einem 2002er zu machen. 106.000 Kilometer hatte der Oldtimer auf dem Tacho, als ihn Gierescher erwarb. Nicht viel für ein motorisiertes Schmuckstück, dass beim „ersten Date“ schon fast zehn Jahre lang das Anrecht auf ein H-Kennzeichen hatte.

Etwas über 40.000 Kilometer sind seither dazugekommen. „Laut meiner Versicherung darf ich maximal 8000 Kilometer pro Jahr fahren. Erreicht habe ich die noch nie“, berichtet der 52-Jährige. Die meiste Zeit steht der saisonunabhängig angemeldete Wagen unter einer Abdeckplane in einer Ludwigshafener Tiefgarage.

„Es muss viel zusammenkommen, damit eine Ausfahrt klappt“, sagt dessen Halter. Da ist zunächst einmal der Zeitfaktor, der bei Journalisten schwer planbar ist. „Dann muss auch noch das Wetter mitspielen.“ Zwar macht der Motorensound des 140 PS starken Gefährts bei jeder Witterung Spaß, „aber es ist halt ein Cabrio“, sagt Gierescher. Und „oben ohne“ sei es einfach am schönsten. Richtung Deutsche Weinstraße, in den Odenwald oder in den Kraichgau. Über kleine Landstraßen mit maximal 80, 90 Sachen cruisen – das sei die optimale Form des Oldtimer-Feelings. „Die ganze Region drumherum lernt man dadurch übrigens auch viel besser kennen“, sagt Gierescher.

Nicht vergessen: Mütze und Sonnenbrille

Zur Grundausstattung einer Ausfahrt gehören Kopfbedeckung, Sonnenbrille, Sonnencreme und stets ein Langarmshirt. „Sonst holt man sich an heißen Tagen ruckzuck einen Sonnenbrand.“ Mit wenigen Handgriffen ist das zweiteilige Dach geöffnet. Für das Hardtop gibt es eine Verstauvorrichtung im Kofferraum, hinten lässt sich das Verdeck einfach herunterklappen und unter einem blauen und zuletzt erneuerten Lederteil mit Druckknöpfen formvollendet verstecken.

Und wenn Giereschers Sohn Sunny (10) auf dem Beifahrersitz dank Spotify und transportabler Box den DJ gibt „ist das wirklich eine runde Sache“, meint der Papa. Der dreht aber auch gerne das alte Blaupunktradio mit Knöpfen und Reglern im Retrostil auf. Es funktioniert noch tadellos.

Neuer Bezug für Sitze und Rückbank

Nicht in tadellosem Zustand war die Innenausstattung, weshalb Gierescher die etwas ramponierten Vordersitze und die Rückbank nach fünf Jahren von einem Sattler mit nahezu originalgetreuem Muster neu überziehen ließ. Von seinem Schrauber des Vertrauens in Altlußheim ließ er im selben Zeitraum den Motorraum komplett entrümpeln, alle porösen Kabel und Leitungen ersetzen und undichte Stellen flicken. Auch der Unterboden ist inzwischen durch zwei Platten verstärkt.

Im Wagen darf es aber durchaus etwas Patina sein. „Man soll schon sehen und spüren, dass das ein Oldtimer und kein Neuwagen ist. Ich lasse das reparieren und beheben, was unbedingt sein muss, um über den Tüv zu kommen. Mehr nicht“, sagt der in Bruchsal geborene Inhaber.

Ritual nach der Ausfahrt

Für ihn ist der „unverkäufliche“ BMW mittlerweile ein Familienmitglied, das auch seine Frau (46) und seine Tochter (16) ins Herz geschlossen haben. Es zu hegen und zu pflegen, ist ihm ein Bedürfnis. Am liebsten im Hof seiner Eltern in Bad Schönborn. Dort wird das Auto regelmäßig von Hand mit dem Schwamm gewaschen und mit einem entsprechenden Leder poliert. Für ihn – und seinen Vater – eine geradezu meditative Tätigkeit. Genauso wie die Ausfahrten selbst. Für die muss man sich aber auch ein wenig konzentrieren.

Nicht nur, weil der Oldie selbstverständlich ohne Lenkkraftverstärker daherkommt, sondern auch, weil der Blinkerhebel ganz ungewohnt auf der rechten Seite sitzt und nicht automatisch einrastet. Gierescher freut sich derweil über jeden erhobenen Daumen von Passanten oder von anderen Oldtimer-Liebhabern sowie vor allem über die entschleunigten Pfalz-Touren.

Eine Art Ritual für ihn: Nach der Ausfahrt wird der Flitzer vollgetankt, Bleizusatz beigemischt sowie der Luftdruck der Reifen, die auf Felgen der Marke „Momo“ sitzen, überprüft – und dann verschwindet der 2002er zum Schönheitsschlaf wieder unter die Schutzhaube in der Tiefgarage.

Der Wagen: BMW Baur Targa 2002

Erstzulassung: 29.8.1973

Leergewicht: knapp 800 Kilo

Hubraum: 1990 cm3

Leistung: 140 PS

Kilometerstand: rund 148.000

Die Serie

In den kommenden Wochen stellen wir Oldtimer-Besitzer aus der Vorderpfalz, ihre Geschichte und ihre Wagen vor. In Ludwigshafen sind aktuell 838 Fahrzeuge mit „H-Kennzeichen“ (30 Jahre oder älter) zugelassen. In Frankenthal sind es 348, im Rhein-Pfalz-Kreis 1455, in Speyer 500. Auf deutschen Straßen sind laut ADAC 660.000 Oldtimer unterwegs. Über 88 Prozent davon sind Pkw, Motorräder haben einen Anteil von 2,6 Prozent. Vom Gesamtbestand mit 66,9 Millionen zugelassenen Kfz und Anhängern haben ein Prozent den Oldtimerstatus.

