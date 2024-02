Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fußball-Schiedsrichter Tom Bauer vom VfL Neuhofen ist in dieser Saison in die Zweite Bundesliga aufgestiegen. Er lässt sein erstes halbes Jahr in dieser Liga Revue passieren.

Vor wenigen Tagen hat der 27-jährige Tom Bauer bei der Ludwigshafener Stadtmeisterschaft in der Eberthalle gepfiffen. Es war einer der selten gewordenen Auftritte des Unparteiischen im Kreis. „Es