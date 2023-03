Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehr als 300 Menschen mit Behinderungen sind in den Oggersheimer Werkstätten beschäftigt. Wegen des Corona-Lockdowns waren die Arbeitsplätze viele Wochen lang verwaist. Inzwischen läuft der Betrieb wieder weitgehend. Tobias Priester schildert, wie er die Krise durch die Pandemie erlebt hat.

Endlich kann Tobias Priester wieder an seiner knallroten Tampo flex-Maschine arbeiten. Konzentriert sitzt der 24-Jährige an seinem Arbeitsplatz in einem großen hellen Raum der Oggersheimer