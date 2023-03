Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Übergänge“ ist das Motto, unter dem der Schifferstadter Künstler Martin Eckrich seine laufende Ausstellung konzipiert hat. So vielschichtig seine Gedanken dazu sind, so vielfältig sind die Werke. Und er hat Übergänge in seinem Leben betrachtet.

Vom einen zum anderen: Das kann räumlich oder zeitlich sein, es kann sich auf Farben und Materialien beziehen, es kann sich in den dargestellten Motiven spiegeln. Eines der ersten