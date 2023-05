Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Niemals zuvor wurde so schnell gelebt, so radikal erneuert und so wild gefeiert“, erinnerte die Weinheimer Sängerin Susan Horn an die „goldenen“ 1920er-Jahre. Natürlich mit Songs aus der Zeit. Nach einer heftig verregneten ersten Vorstellung beim „Jetzt erst recht!“-Festival fand die offizielle Premiere von „Fräulein Susis Singvergnügen“ im Mannheimer Schatzkistl statt.

An Horns Seite: der Leimener Michael Quast, der sie nicht nur am Klavier begleitete, sondern auch als Oberlehrer und ihr Gegenspieler auftrat, immer wenn sie gar zu