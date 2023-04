Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein blutrünstiges Gemetzel hat die Guerilla Art Action Group Ende der 60er-Jahre in einem Museum angerichtet, um den Vietnam-Krieg zu kritisieren – mit Ochsenblut in Plastikbeuteln, die beim Gerangel aufplatzten. An solch provokante Performances anknüpfend will die Choreografin Christina Liakopoyloy mit der Reihe „Bodies at Resistence“ aus Breakdance, Tanztheater, Zeichen-Performance im Mannheimer Theater Felina-Areal zum Nachdenken anregen: Wie subversiv darf Kunst sein?

Sie stieg damals in Heidelberg in ein Taxi und wunderte sich über die Musik, die der Fahrer hörte, ein Mann, geboren in Isfahan, als Jugendlicher mit seiner Familie vor dem iranischen