Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren haben am Sonntag gemeinsam mit den Naturfreunden Ludwigshafen im „Nukleus“ Vogelhäuser für den Frühling gebaut. Es war der Auftakt für regelmäßige Aktionen des Vereins für Kinder und Jugendliche in der Stadt.

Antonias Vater ist Vereinsmitglied der Naturfreunde-Ortsgruppe Ludwigshafen. Gemeinsam mit ihm und ihrem gleichaltrigen Schulfreund Tristan kommt die Zehnjährige in den „Nukleus“, ein Aktionsraum in einer leerstehnden Ladenfläche, in dem sich die Ortsgruppe zweimal wöchentlich trifft. Unter Anleitung der Erwachsenen dürfen die Schüler nun Bausätze für zwei Vogelhäuser zusammenleimen, bohren und später mit Tannenzapfen dekorieren. Gestrüpp für eine „Nestoptik“ gibt es dazu, genauso wie einen Vogelfutter-Sack. Die verschiedenen Kerne, etwa Sonnenblumenkerne, dürfen die Kinder in ein Schubfach schütten.

Dabei ist Lara Riedel, die den Kindertreff mit zwei Vereinskollegen betreut, wichtig, dass es sich um Nahrung handelt, die Vögel auch in der Natur finden würden. Während der Leim zwischen den Bauholzbrettern trocknet, toben sich die Kinder bei einem Kartenspiel aus: 50 heimische Vögel gilt es zu erkennen. Neben der Taube gehören Krähen, Rotkehlchen und auch grüne Halsbandsittiche zur städtischen Vogelwelt. „Wir möchten den Kindern Bildungswissen niederschwellig mitgeben und sie neugierig auf die Natur machen“, erläutert die 34-Jährige, die seit über einem Jahr Teil der Vereinsleitung ist.

200 Mitglieder

In der Ortsgruppe zählen Mitglieder bis 27 Jahren zur „Jugend“ dazu, sagt Riedel und schmunzelt. Von rund 200 Mitgliedern trifft das auf ungefähr 25 bis 30 Naturfreunde zu. Die Ortsgruppe arbeitet mit dem Landesverband Naturfreundejugend Rheinland-Pfalz zusammen, in dieser Kooperation entstanden mehrere gemeinsame Freizeiten. „Jugendarbeit gehörte schon immer dazu“, so Riedel. Nach den stillen Pandemie-Jahren plane man nun regelmäßige Angebote für Kinder und Jugendliche. Vor allem in der Stadt gebe es Bedarf, die Jugend für Themen wie den Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu sensibilisieren, und so einer „Naturentfremdung entgegenzuwirken“.

Riedel freut sich schon auf eine Nachtwanderung auf der Parkinsel im nächsten Monat, die bei den Jugendlichen alle Sinne ansprechen und schärfen soll: Sie möchte Kindern und Jugendlichen die Natur in Ludwigshafen zeigen, auch wenn eine Stadt größtenteils „versiegelt“ sei. Bäume zu erkennen und Stadtgeräusche von denen eines Parks oder Walds zu unterscheiden, steht etwa auf der Agenda. Es mache Spaß, die Natur zu entdecken, und dieses Gefühl versuche sie, an die Jüngeren weiterzugeben.

Weitere Aktionen geplant

Was Antonia und Tristan Spaß gemacht hat, können sie anfassen und hinterher mit nach Hause nehmen: Ihre aus elf Teilen zusammengesetzten und hübsch dekorierten Vogelhäuschen stehen fertig auf dem Tisch. Warum die Bauwerke nicht angemalt werden, erklärt Riedel: „Vögel schrecken vor bunten Häusern zurück. Oft werden Warnfarben benutzt, die Tiere als bedrohlich empfinden und aus der Natur nicht kennen.“ Für künftige Bastelaktionen gibt es schon Ideen – zum Beispiel den Bau eines Insektenhotels –, aber auch Vorschläge von Kindern, die die Erwachsenen umsetzen möchten.