Die angekündigten Präsenz-Seminare des Sportbundes Pfalz werden coronabedingt vorläufig bis Ende Mai nur online angeboten. Anfang Mai geht es beispielsweise mit Functional Training weiter. Ebenso bleibt die Geschäftsstelle in Kaiserslautern für Besucher noch geschlossen.

Gewichte stemmen an Kraftgeräten war gestern, heute wird vermehrt wieder mit dem eigenen Körpergewicht oder Hilfsmitteln wie Rundhanteln und Medizinbällen trainiert. Beim „Functional Training“ sind komplexe Bewegungsabläufe gefordert. Statt einzelne Muskeln isoliert zu trainieren, werden ganze Muskelgruppen angesprochen und so die intra- und intermuskuläre Koordination verbessert. Im Online-Seminar am Samstag, 8. Mai, 9 bis 13 Uhr, werden Übungsformen vorgestellt. Referentin ist die Diplomsportlehrerin Korinna Diehl. Anmeldeschluss: Montag, 3. Mai, 8 Uhr, www.sportbund-pfalz.de. Voraussetzung: PC oder mobiles Endgerät mit Internetzugang, Lautsprecher, gegebenenfalls Kopfhörer. Infos zum Login einen Tag vorher per Mail; Preis: 15 Euro.