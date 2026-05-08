Mit einem interaktiven Quiz zum Judentum haben sich diese Woche Ludwigshafener Schüler beschäftigt. Hintergründe und Eindrücke vor Ort.

Am Freitag beschäftigten sich zwei neunte Klassen des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in einem interaktiven Quiz mit dem Judentum und seinen Herausforderungen in Deutschland. „Mazel Tov“ ist ein bundesweites Jugendprojekt, das seit 2024 in ganz Deutschland stattfindet. Spielerisch werden komplexe Sachverhalte aufbereitet und die Vielfalt jüdischen Lebens gezeigt.

Vor jedem Schüler liegt ein sogenanntes TED-Abstimmungsgerät, auf dem Lehrerpult liegen die Preise: Süßes, Stiftehalter, Mäppchen, ein „Vier-gewinnt“-Spiel. Die Regeln sind einfach. Wer zuerst eine der vier Fragen aus fünf Themenblöcken beantwortet, bekommt einen Preis. Schnell füllen sich die Schulbänke mit Gewinnen. Welche Alltagsgegenstände gehen auf Patente jüdischer Erfinder aus Deutschland zurück? Wann gilt ein Kind als jüdisch? Wie viele Juden haben in deutschen Gemeinden einen Migrationshintergrund? Die Schüler der 9a beeindrucken mit ihren Antworten Quiz-Leiter Nina Coenen und Sami Alkomi – und ebenso einander.

Quer durchs ganze Land

Mit „Mazel Tov“ reisen Coenen und Alkomi quer durchs ganze Land. Entwickelt hat es der Verein Bürger Europas mit der Unterstützung des Bundesbeauftragten für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, Felix Klein, als Reaktion auf den 7. Oktober 2023. An diesem Tag überfiel die islamistische Terrororganisation Hamas Israel, was in eine umfassende israelische Militäroperation im Gazastreifen mündete. In enger Kooperation mit dem Demokratielotsen e.V. wird „Mazel Tov“ mit großer, positiver Resonanz in Schulen ab der achten Klassen durchgeführt.

Judenhass sprunghaft gestiegen

„Wir haben uns zusammengetan, weil wir gesehen haben, wie sprunghaft der Judenhass in Deutschland gestiegen und wie schwer es ist, jüdisches Leben weiterhin sichtbar zu machen“, erläutert Coenen die Motivation hinter dem Projekt. Dafür besuchen Coenen und Alkomi besonders Schulen, an denen Schüler einen – oft arabischen oder muslimischen – Migrationshintergrund haben. Das Geschwister-Scholl-Gymnasium ist zudem diesjähriger Träger des Abraham-Pokals der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Rhein-Neckar und somit beauftragt, aktiv Diskriminierung entgegenzuwirken.

Herausforderung angenommen

Neben dem Grundwissen über das Judentum möchten sie auch mit „Fehlinformationen über den Nahost-Konflikt aufräumen“. Alkomi soll dabei Brückenbauer und „vorbildhaft“ sein, da der gebürtige Syrer klar für Menschen jüdischen Glaubens einsteht. „Das ist selten, aber es muss gemacht werden. Deswegen nehmen wir uns dieser Herausforderung an“, zeigt er sich entschlossen.

Koschere Bonbons

Die sehr zugewandte Art des Duos gewinnt leicht die Sympathie der Schüler. Auf Augenhöhe begegnen sie sich bei der Aufbereitung komplexer Zusammenhänge, etwa dem Schicksal der in den 1990er-Jahren migrierten „jüdischen Kontingentflüchtlingen“ aus der Sowjetunion in die Bundesrepublik. Das 90-minütige Quiz endet mit einem Sprint durch die Geschichte und beim gescheiterten Teilungsplan der UN-Generalversammlung von 1947. Dieser sollte den Konflikt zwischen Juden und Arabern lösen. Doch Israel wurde kurz nach seiner Gründung angegriffen – und gewann. Coenen fasst anschaulich zusammen: „Dadurch wurde das, was als Israel geplant war, größer als gedacht.“ Besetzte Gebiete wie Gaza entstanden, beim Wort „Gaza“ horchen einige Schüler aufmerksam auf. Nina Coenen betont: „Wir wollen nicht, dass Araber oder Juden in Deutschland für Konflikte, die woanders stattfinden, leiden müssen.“

Das Quiz verläuft unaufgeregt konzentriert im gesamten Klassenverbund. Zum Pausenklingeln gibt es für jeden in der 9a koschere Bonbons.