Unter dem Titel „Young Arts – Mach Kunst“ können Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 18 Jahren in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt und der freien Träger wieder an einem Soziokulturprojekt teilnehmen.

„Young Arts – Mach Kunst“ greift laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung Wünsche und Interessen auf, die Kinder und Jugendliche in den Einrichtungen geäußert haben. Diese Sammlung sei im Arbeitskreis Soziokultur der Kinder- und Jugendarbeit zusammengeführt worden. „Young Arts“ startet im Mai in der Freizeitstätte Edigheim, Bürgermeister-Fries-Straße 3. Bei „Young Arts – Sound im Haus“ gibt es am Donnerstag, 11., und Freitag, 12. Mai, jeweils ab 15 Uhr, Hip-Hop-Tanzen, einen Gesangs- sowie einen DJ-Workshop, eine offene Bühne und einen Schnupperworkshop fürs Gitarrenspiel.

Weiter geht es mit „Young Arts – Arts recycled“ von Montag, 10., bis Mittwoch, 12. Juli, jeweils ab 15 Uhr im Jugend- und Stadtteilzentrum in der Pfingstweide, Madrider Weg 7. Kinder und Jugendliche können dort mit Pappmaché kreativ werden, beim Upcycling von Altem oder beim Gestalten von Neuem. Im Ernst-Kern-Haus der Bürgerinitiative Offene Kinder- und Jugendarbeit in Oppau, Kurt-Schumacher-Straße 38, heißt es am Dienstag, 10. Oktober, 15.30 bis 18 Uhr, „Young Arts – Alles Theater“. Geplant sind ein Mini-Schauspielkurs, eine Geräuschewerkstatt, Tanz, Schattentheater, ein Leseclub und Stopmotion-Filme.

Die Ergebnisse aller Aktionstage sollen im November in eine Ausstellung münden. Zusätzlich zu diesen zentralen Veranstaltungen wird im Projektzeitraum von Mai bis November in weiteren Kinder- und Jugendeinrichtungen mit kleineren Workshops und Projekten zugearbeitet. Die Ausstellung und die jeweiligen Schwerpunkt-Wochen werden mit und von Kindern und Jugendlichen konzipiert, betreut und durchgeführt. Kooperationspartner sind der Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung der Stadt und die Bürgerinitiative offene Kinder- und Jugendarbeit Ludwigshafen (BIL).

Zur Sache: Jugendkulturarbeit

Kinder und Jugendliche bringen eine Vielzahl kultureller Interessen in die offene Kinder- und Jugendarbeit ein. Die städtische Kulturarbeit in den offenen Einrichtungen will diese Interessen sowohl im alltäglichen Freizeitbereich als auch mit speziellen Angeboten fördern. Insbesondere in den Bereichen Musik, Theater, Tanz und bildende Künste sollen die jungen Besucher Raum und Möglichkeiten finden, sich in ihrer Freizeit aktiv mit ihrer Jugendkultur auseinanderzusetzen und sie anderen zu präsentieren. Über die Auseinandersetzung mit Kunst können Fähigkeiten und Fertigkeiten gestärkt und entwickelt werden, die in der Erwachsenenwelt als Schlüsselkompetenzen gelten. Dazu zählen Teamarbeit, perspektivisches Denken, das Hineinversetzen in andere Sichtweisen, Eigenreflexion, Kreativität, Fantasie für Lösungen oder die Bereitschaft, Veränderungen in Angriff zu nehmen.