Handball: Björn Friedrich kommt aus Hessen. Deshalb kennt er die hessischen Mannschaften ziemlich gut. Sein Wissen half seinem Team am Samstag. Der TV Hochdorf gewann mit 22:16 (11:9) gegen den TV Gelnhausen. Es war der erste Sieg in der neuen Staffel der Dritten Liga. Zwei Spieler hatten großen Anteil daran – einer davon an einem speziellen Tag.

Das Geburtstagskind strahlte. Lukas Gerdon wurde am Samstag 26 Jahre alt. Einen Teil seines besonderen Tages verbrachte er in der Sporthalle des TV Hochdorf. Gerdon spielt beim Drittligisten TVH –