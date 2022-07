Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir auf der Parkinsel Bernhard Grüner getroffen. Der 69-Jährige lebt dort seit 40 Jahren. Mit dem Filmfestival hat der ehemalige Hausmeister des Arbeitsamts aber nichts am Hut.

Die Parkinsel hat sich in den vergangenen 40 Jahren gewaltig verändert. Wie beurteilen Sie diesen Wandel?

Es stimmt: Vor 40 Jahren war der Park noch ein bisschen mehr Natur, und es wurde hier viel gebaut. Dafür haben wir jetzt mehr Füchse, aber weniger Ratten, Wühlmäuse und Hasen. Ich habe sogar mal ein Reh über den Rhein schwimmen sehen, aber das ist schon viele Jahre her.

Solange man noch keine Wildschweine hat …

Wildschweine habe ich hier im Park noch nie gesehen.

Ich frage mich immer, wie man auf der Parkinsel ein Hochwasser erlebt. Wie ist es, wenn man von Wasser umgeben ist?

Ich fühle mich auf der Parkinsel auf alle Fälle sicher. Schon immer und erst recht, seit die Spundwände eingezogen worden sind. Ich hatte noch nie Probleme. Auch nicht mit Druckwasser im Keller. Aber die Probleme haben wir aktuell ja ohnehin nicht. Da ist das Wasser eher beängstigend tief. Das ist vor allem schade, weil so wegen der Sandbank vor der Zufahrt keine Schiffe mehr in den Hafen einfahren können. Ansonsten ist hier immer etwas los.

Hatten Sie denn einen beruflichen Bezug zur Schifffahrt?

Nein. Im Gegenteil. Ich war viele Jahre lang Hausmeister beim Arbeitsamt, habe schon 1982 den Umzug aus der Kaiser-Wilhelm- in die Berliner Straße mitgemacht. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Kilogramm an Schreibtischen ich in dieser Zeit mit meinen Kollegen durch die Gegend getragen habe.

Ist Hausmeister eigentlich ein Ausbildungsberuf?

Nein, man muss eine handwerkliche Ausbildung mitbringen und sollte alles ein bisschen können. Das hilft mir auch bei meinem Haus. Da mache ich noch alles selbst.

Was mir als Erstes aufgefallen ist, war der Edelweiß-Aufkleber auf ihrem Auto. Das erinnert mich an den Deutschen Alpenverein. Sind Sie Mitglied?

Nein, aber wir gehen im Urlaub schon seit vielen Jahren in die Berge. Immer ins Ötztal in der Nähe von Sölden. Nur leider kann ich nach einem Skiunfall vor ein paar Jahren nicht mehr Skifahren. Dafür machen wir dort jetzt halt Spaziergänge.

Aber den Ötzi haben nicht Sie entdeckt?

Nein, das war jemand anders.

Der Alpenverein war am Montag mit einem großen Artikel in der RHEINPFALZ vertreten. Wie beurteilen Sie dessen Arbeit?

Ich finde den Alpenverein gut. Es ist gut, dass in den Bergen gearbeitet wird, die Hütten bewirtschaftet und die Wege markiert werden. Das macht die Bergwelt sicherer und schöner.

Aber dass Sie selbst nach Österreich auswandern, stand nie zu Debatte?

Nein, nie. Ich fahre zwar immer gerne weg in die Berge und genieße die Zeit dort. Aber heimkommen ist auch schön. Und daheim bin ich in Ludwigshafen.

Dann noch mal zurück auf die Parkinsel. Hier hat mittlerweile der Aufbau für das Filmfestival begonnen. Wie nehmen Sie das wahr?

Ich habe keinen Bezug dazu, aber es stört mich auch nicht. Und ich persönlich finde, dass die Parkproblematik mittlerweile gut gelöst ist. Ich selbst hatte damit noch nie Probleme.