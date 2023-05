Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die BASF SE hat zum zweiten Mal ein Spendenprojekt initiiert. 50.000 Euro schüttete der Chemiekonzern in Summe an Ludwigshafener Vereine aus. Die Klubs mussten ihre Vereinsprojekte kurz darstellen und eine Wunschsumme angeben. Eine Jury bewertete dann die eingereichten Projekte. Der Ludwigshafener Sportverband (LSV) verteilt nun die Gelder an die teilnehmenden Vereine. Wie bewertet der LSV-Chef Winfried Ringwald die Ergebnisse?