Die süße Isabella Marie ist eine kleine Berühmtheit in der Stadt. Denn das Mädchen ist in der Nacht zum 1. Januar auf die Welt gekommen. Das hat ihr eine Schlagzeile in der Zeitung und viele Geschenke beschert.

Isabella Marie ist zwar noch klein, aber schon ziemlich laut. Wie Säuglinge eben so sind: Wenn sie Hunger haben, geben sie Alarm. Mama Justin Schmitt und ihr Partner Francis Spanu reagieren