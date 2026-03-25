Wie man auch im Alter sicher mit dem Auto unterwegs sein kann, das verrät Dieter Lauerbach von der Kreisverkehrswacht Ludwigshafen im Interview. Er gibt Tipps.

Herr Lauerbach, wie sage ich meinem Opa am geschicktesten, dass er ein Fahrsicherheitstraining für Senioren, das Sie anbieten, machen sollte, ohne dass er mich gleich enterbt?

Ja, das ist gar nicht so einfach, aber ich habe einen Tipp für Sie: Ältere Herrschaften hören am ehesten auf ihren Hausarzt. Sie sollten also den Umweg über den Hausarzt gehen und ihn mit ins Boot holen.

Im Alter mobil zu bleiben, das ist für Senioren sehr wichtig. Es ist ein großes Stück Selbstbestimmung. Sich einzugestehen, dass man nicht mehr gut fährt, ist eine bittere Erkenntnis. Wie einsichtig sind die Senioren Ihrer Erfahrung nach?

Die Senioren, die zu uns ins Fahrsicherheitstraining kommen, sind meist sensibel genug, anhand der Äußerungen ihrer Mitfahrer zu erkennen, dass sie schlechter fahren als früher. Anderen Senioren fällt die Selbstreflexion schwer. Oft höre ich das Argument – ich fahre ja nur noch kurze Strecken. Aber genau das ist fatal.

Inwiefern?

Weil sie dadurch immer weniger Fahrpraxis haben. Beim Fahren gilt auch: Wer rastet, der rostet! Die Unfallgefahr steigt, wenn man im Alter weniger Fahrpraxis hat.

Fast immer, wenn über schwere Unfälle mit Senioren berichtet wird, wird der Ruf nach einem verpflichtenden Eignungstest für ältere Fahrer laut. Ist das längst überfällig?

Persönlich glaube ich nicht, dass sich die Anzahl der Unfälle, verursacht durch ältere Fahrer, mit einem verpflichtenden Eignungstest reduzieren würde. Es gibt solche zum Beispiel in Frankreich, Spanien und in der Schweiz. In der Schweiz etwa sind die Unfallzahlen verschwindend gering zurückgegangen.

Was würden Sie denn empfehlen? Ein verpflichtendes, regelmäßiges Fahrsicherheitstraining?

Nein, dieser Zwang wäre auch nicht der richtige Weg. Es sollte die Eigenverantwortung gestärkt und mehr in die Prävention investiert werden – in einfach zugängliche Bildungsangebote. Etwas, das vergleichbar mit der Sendung „Der 7. Sinn“ wäre, die es vor 20 Jahren noch gab. In dieser wurde anschaulich, kurz und knapp aufgeklärt und informiert.

Und was raten Sie nun älteren Autofahrern, die fit am Steuer bleiben wollen?

Sich proaktiv weiterzubilden. Das Internet bietet da viele Möglichkeiten, etwa die Seiten der Verkehrswacht oder des Verkehrsministeriums. Auch unsere kostenlosen Trainings helfen. Und ich empfehle unbedingt eine Rückmeldefahrt. Das bieten manche Fahrschulen an. Dabei unternimmt man ein paar Fahrten mit einem besonders ausgebildeten Fahrlehrer. Er gibt dann eine Einschätzung über die Fahrtauglichkeit ab, man erhält aber auch ein Feedback und eine Empfehlung. Wichtig: Die Einschätzung hat keinerlei rechtliche Folgen für den Führerschein.

Sie bieten seit über 30 Jahren solche Fahrtrainings an. Was sind die häufigsten Schwierigkeiten, mit denen Senioren zu kämpfen haben?

Die Vollbremsung! Im praktischen Teil des Kurses machen wir eine Vollbremsung mit einer Geschwindigkeit von etwa 50 Stundenkilometern. Dabei haben Senioren oft große Angst. Und das andere ist das Rückwärtsfahren. Das liegt an der im Alter zunehmend eingeschränkten Beweglichkeit im Nacken. Man sagt, dass diese pro Lebensdekade drei bis fünf Prozent abnimmt. Oder anders gesagt: Mit 70 können Sie bis zu 25 Prozent weniger weit den Kopf drehen, als ein 20-Jähriger es kann. Das hat Folgen für alle Manöver, bei denen Sie den Schulterblick machen müssen. Wie man das ganz gut ausgleichen kann, erfahren die Teilnehmer am Trainingstag.

Bei welchen Themen gibt es bei Ihren Kursteilnehmern den größten Aha-Effekt?

Wenn ich erkläre, wie ihre körperliche Leistungsfähigkeit im Alter abnimmt. Etwa, wie der Blickwinkel sich nach und nach einschränkt. Es ist bewiesen, dass sie mit 80 Jahren einen dreißig Grad kleineren Blickwinkel haben als ein junger Mensch. Das heißt, es fehlen links und rechts fünfzehn Grad Sehbereich. Aber auch das Richtungshören und die Reaktionszeit lassen nach. All das werde ich an praktischen Beispielen und mit Tests demonstrieren.

Diese Erkenntnisse sind ernüchternd, so als ob man sich den altersbedingten Einschränkungen nur noch ergeben könnte!

Gewisse Dinge kann man tatsächlich kaum beeinflussen, wie etwa das nachlassende Augenlicht. Aber ich gebe den Teilnehmern auch Tipps und Infos, was sie präventiv tun können, um die Einschränkungen zu minimieren, etwa mit geistigen und körperlichen Übungen. Auch lege ich den Teilnehmern ans Herz, regelmäßig Seh- und Hörtests zu machen und Sehhilfen oder Hörgeräte auch zu tragen. Grundsätzlich gilt: Je fitter man geistig und körperlich im Alter ist, desto besser ist auch die Fahrtüchtigkeit.

Hatten Sie schon mal einen Kursteilnehmer, dem Sie nahegelegt haben, den Führerschein abzugeben?

Ja, einmal – in 34 Jahren. Die Person war nach meiner Einschätzung im Grenzbereich. Ich habe ihr geraten, nicht mehr Auto zu fahren. Derjenige argumentierte auch, dass er das Auto nur zum Einkaufen brauche. Aber dafür gibt es mittlerweile viele Alternativen, wie den Bürgerbus oder einen Lieferservice. Und oft sind Nachbarn hilfsbereiter, als man vermutet.

Wurde der Rat auch angenommen?

Das weiß ich leider nicht. Wir melden so etwas ja auch nicht ans Straßenverkehrsamt weiter.

Noch Fragen?

Die Schifferstadter Sicherheitsberater laden zum kostenlosen „Fahrsicherheitstraining für Seniorinnen und Senioren – sicher mobil“ der Kreisverkehrswacht Ludwigshafen ein. Das Training findet am 10. April von 9 bis 16.30 Uhr statt. Treffpunkt ist an der Adlerstube, Kirchenstraße 17, in Schifferstadt und für den Praxisteil am Parkplatz der Firma Vögele in Ludwigshafen-Rheingönheim. Interessierte sollten sich bis zum 1. April per Mail unter die_seniorensicherheitsberater@gmx.de oder telefonisch unter 0151 5853 5958 anmelden.