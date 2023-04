Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit fast 50 Jahren hilft die „Aktion 72“ Bedürftigen in Ludwigshafen und bittet in Zusammenarbeit mit der RHEINPFALZ um Spenden. 57.000 Euro sind bereits beisammen. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen.

Neues Bett, neues Sofa

Fall 33: Herr G. ist 32 Jahre alt und lebt zusammen mit seiner an Krebs erkrankten Mutter. Seit 2013 arbeitet er in den Ludwigshafener Werkstätten. Durch das