Nord-Ortsvorsteher Osman Gürsoy (SPD) will die Fußgängerzone in der Prinzregentenstraße erhalten. Im Kampf gegen Dreckecken hat der 34-Jährige mit einer radikalen Idee einige kleinere Erfolge erzielt. Im Hemshof und in West tut sich einiges.

Die Prinzregentenstraße ist die Lebensader des Hemshofs. Eigentlich ist sie eine Fußgängerzone. Doch immer wieder gibt es Probleme mit Autofahrern, die durch die Prinzregentenstraße