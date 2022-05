Bis zum Frühsommer 2023 sollen vier Projekte zur Aufwertung der Stadtteile Oppau und Edigheim abgeschlossen sein. Darüber informierte die Stadtverwaltung am Dienstag den Ortsbeirat Oppau. Geplant ist ein neugestalteter Fußgängerüberweg in der Horst-Schork-Straße in Höhe der Seniorenresidenz. Im Oppauer Park sollen ein Bolzplatz, ein Kinderspielbereich, Freiluftfitnessgeräte und eine neue Boule-Anlage gebaut werden. In der Edigheimer Anglerstraße wird der Spielplatz mit inklusiven Spielgeräten und einem Kleinkinderbereich ergänzt. Auch der Spielplatz am Wolfsgrubenweg soll neue Spielgeräte bekommen. Südlich des Geländes des TV Edigheim soll ein weiterer Freiluftfitnesspark entstehen. Die Entschärfung der Kreuzung Uhlandstraße/Wolfsgrubenweg/Zinkig ist ebenfalls vorgesehen – aber aus Personalmangel im Bauamt gibt es dafür noch keine detaillierte Planung. Finanziert wird das alles aus dem Landesprojekt „Stadtdörfer“. Die Kosten liegen bei knapp einer Million Euro. Offen ist, ob eine vorgesehene Hundeauslauffläche zwischen Oppau und Edigheim mit Fördergeldern finanziert werden kann.