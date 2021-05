In Ludwigshafen sind 600 Impfdosen des Herstellers Astrazeneca eingetroffen. Es kann also weitergehen mit Erstimpfungen. Unterdessen reißt die Kritik an der Stadtspitze wegen der abrupten Aufhebung der Corona-Verfügung nicht ab. In der Asylunterkunft folgen weitere Massentests. Ein aktueller Überblick.

Wie bewertet die Oberbürgermeisterin den Beschluss des Bundes und der Länder, den Lockdown bis 7. März zu verlängern?

Grundsätzlich positiv. „Wir werden uns streng an die Vorgaben halten. Wir hoffen, dass sie so konkret sind, dass es keinen Flickenteppich gibt“, sagt Jutta Steinruck. Doch selbst Inzidenzwerte (Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) unter 50, 35 oder gar 10 seien kein Grund für eine Entwarnung. „Das ist immer noch zu hoch. Es hängt an den Menschen selbst, wie sie sich verhalten.“ Laut dem Landesuntersuchungsamt lag der Inzidenzwert für Ludwigshafen am Donnerstag bei 48,8 (Mittwoch: 51,7). Bei über 400 lag er Anfang Dezember. Ab 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet. Einen nächsten Öffnungsschritt für den Einzelhandel oder Museen soll es bundesweit erst bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von höchstens 35 geben.

Wie reagiert die OB auf die Kritik wegen der abrupten Aufhebung der Allgemeinverfügung für die Stadt?

Sie prallt an Steinruck ab. Sie müsse von Tag zu Tag neu abwägen zwischen den Freiheitsrechten der Menschen auf der einen und dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung auf der anderen Seite. In der Oggersheimer Asylunterkunft sei es zu keinem Massenausbruch gekommen. Die bei einem Bewohner nachgewiesene Virusmutation habe sich nicht verbreitet. Der Inzidenzwert sei weiter gesunken. Daher habe sie in Abstimmung mit dem Stadtvorstand und den Fachbehörden entschieden, am Dienstagvormittag die Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr, die Maskenpflicht für die City und die Besuchsbeschränkungen für Pflegeheime mit sofortiger Wirkung aufzuheben. Eine zunächst von ihr ins Auge gefasste 15-Kilometer-Bewegungssperre sei nicht mehr notwendig gewesen. Auch die Lage in den Krankenhäusern habe sich verbessert. Ludwigshafen sei kein Corona-Hotspot mehr, so Steinruck. Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, des Bundes sowie Gerichtsbeschlüsse habe sie dabei immer im Blick gehabt. Das sei auch kein Alleingang gewesen, ihre OB-Kollegen in Frankenthal, Speyer sowie den Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises habe sie montags um 12.30 Uhr per E-Mail um eine Rückmeldung gebeten, die nicht rechtzeitig erfolgt sei.

Und die hohe Sterberate?

Die überdurchschnittlich hohe Sterberate in Ludwigshafen – aktuell 263 Todesfälle an oder mit Corona seit Pandemiebeginn – müsse wissenschaftlich untersucht werden, betont die OB. Eine Analyse habe sie beim Land und beim Gesundheitsamt eingefordert. Von der Behörde habe sie die Antwort erhalten, dass das „sehr kompliziert“ sei, weil auch immer Einzelfälle betrachtet werden müssten. Eine Analyse könne daher erst „im Nachgang“ erfolgen.

Wie ist die Situation in den zwölf Pflege- und Seniorenheimen?

Laut Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) sind in neun Altenheimen Erst- und Zweitimpfungen von Bewohnern und Pflegekräften abgeschlossen. Zwei weitere Einrichtungen würden bis 13. Februar durchgeimpft. In einem Haus seien bisher nur Erstimpfungen absolviert worden. In einem Heim für psychisch Kranke folgten Erst- und Zweitimpfungen im März. Die Impfbereitschaft sei hoch. Es gebe aber weiterhin Infektionen, weil eine Vollimmunität erst drei bis sechs Wochen nach der Zweitimpfung eintrete, erklärte Matthias Bauer, Leiter der Labormedizin im Klinikum und Mitglied des Nationalen Pandemierats der Bundesärztekammer.

Wie ist die Lage in den Kliniken?

Dort entspanne sich die Lage weiter, sagt Steinruck. Nur noch etwa ein Drittel der Intensivbetten sei mit Covid-Patienten belegt. Im Klinikum würden aktuell 26 Corona-Patienten behandelt. 15 davon würden auf der Intensivstation beatmet, ein Patient wegen Lungenversagens mit einer Maschine, die vollständig die Atemfunktion übernimmt (ECMO).

Wie sieht’s in der Asylunterkunft aus?

Wegen der Inkubationszeit von 14 Tagen werden die Massentests am Freitag und auch nächste Woche fortgesetzt. Vorigen Freitag wurden 94, am Montag 88 und am Mittwoch 85 Bewohner und Besucher getestet. Bisher gab es nur ein positives Ergebnis, eine Mutation wurde nicht nachgewiesen. Der Mann zeigt bisher keine Symptome. Vor einer Woche wurde bei einem Bewohner der Unterkunft im Klinikum stadtweit erstmals eine Virusmutation nachgewiesen. Der Mann, dem es gut gehe, sei isoliert worden. Um welche Mutante es sich bei ihm handelt, werde noch analysiert. Er hatte sich bereits im Vorjahr mit dem Ursprungsstamm des Virus infiziert. Ein Präzedenzfall, mit dem Ludwigshafen „leider Geschichte schreiben“ werde, vermutet OB Steinruck. In der Sammelunterkunft in der Mannheimer Straße sind 157 Bewohner gemeldet, alle Männer zwischen 30 und 40 Jahren. Etwa die Hälfte geht einer Arbeit nach.

Wie viele Mutationen sind bisher nachgewiesen?

Laut Professor Bauer gibt es in Stadt und Kreis bisher 16 Mutationsträger. Drei davon stammen aus Ludwigshafen, darunter der Asylbewerber aus Oggersheim. Bei den allermeisten sei bisher die deutlich ansteckendere britische Virusmutation B117 nachgewiesen worden. Alle Betroffenen seien separiert worden, zeigten bisher aber keine schwerwiegenden Verläufe, so Bauer.

Wie reagiert die Stadt auf die Kritik hinsichtlich der Zustände in der Asylunterkunft?

Laut Dezernentin Steeg sorgt dort ein Reinigungsdienst täglich unter Quarantänebedingungen für Hygiene. Die Kosten vor Corona von monatlich 32.000 seien auf jetzt 34.000 Euro gestiegen. Die Bewohner würden von einem Caterer mit Nahrung versorgt sowie von Stadtmitarbeitern betreut. Alle Bewohner hätten FFP2-Masken erhalten, der Müll werde regelmäßig abgeholt. Die massive Präsenz von Polizei und Vollzugsdienst sei gerechtfertigt, weil das Gelände unübersichtlich sei und es immer wieder Fluchtversuche gebe. Es habe mehrere Bedrohungslagen und „gravierende Zwischenfälle“ gegeben, berichtet Steinruck. Die mobilen Testteams würden das Areal nur noch unter Polizeischutz betreten.

Wie geht’s im Impfzentrum in der Walzmühle weiter?

Dort sind am Donnerstag 600 Impfdosen des Herstellers Astrazeneca eingetroffen, informiert Impfkoordinatorin Ramona List. Ab Montag sollen damit – den aktuellen Richtlinien entsprechend – nur Menschen im Alter ab 18 bis 65 Jahren geimpft werden. Die vom Land zugeteilten Termine seien fast alle vergeben. Damit werden im Impfzentrum erstmals zwei Vakzine eingesetzt – neben dem Impfstoff von Astrazeneca jener von Biontech/Pfizer, und zwar in zwei voneinander getrennten Impfstraßen, wie List betont. Eine Wahlfreiheit beim Impfstoff gebe es grundsätzlich nicht. Seit Eröffnung des Impfzentrums am 7. Januar wurden List zufolge 2220 Erstimpfungen vor Ort absolviert, bis Ende der Woche sollen 1800 Zweitimpfungen erledigt sein. Seit 27. Januar gab es nur Zweitimpfungen wegen Produktionsproblemen bei Biontech/Pfizer. Ursprünglich sollten Erstimpfungen erst wieder ab 17. Februar starten. Nach Lists Angaben sind derzeit 160 bis 180 Impfungen täglich möglich.

Halten sich die Menschen an die Corona-Regeln?

Weitgehend ja. Laut Ordnungsamtsleiter Martin Graf hat die Einsicht in der Bevölkerung zugenommen. Seit der zweiten Corona-Welle im Oktober seien 4500 Bußgeldverfahren wegen Corona-Verstößen eingeleitet worden, davon 3200 gegen die (seit Dienstag in der Innenstadt aufgehobene) Maskenpflicht, etwa 750 gegen die (seit Dienstag ebenfalls aufgehobene) nächtliche Ausgangsbeschränkung. Aktuell gebe es nur drei Einsprüche. Zuletzt habe der Vollzugsdienst mehrere Menschenansammlungen aufgelöst, etwa vor einem Kiosk, sowie ein Fußballtreffen. Problematisch sei, dass sich 50 Prozent der Reiserückkehrer aus Risikogebieten nicht an die Quarantänebestimmungen halten. „Das ist kein Kavaliersdelikt“, betonte die OB. „Deshalb verstärken wir die Kontrollen“, kündigt Graf an.