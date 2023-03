Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach drei Niederlagen in Serie haben die Damen der VTV Mundenheim wieder die Erfolgsformel gefunden. Das 20:20-Unentschieden vorige beim TV Wörth war ein Schritt in die richtige Richtung. Im Heimspiel der Handball-Oberliga besiegten die VTV am Wochenende den HSV Sobernheim mit 29:23 (13:11).

Das Ergebnis spiegelte die tatsächlichen Kräfteverhältnisse nur unzureichend wider. Über die gesamten 60 Minuten bestimmte Mundenheim das Geschehen. Trainer Thorsten Engert nannte das größte