Ein digitales Verkehrsleitsystem soll Menschen aus Ludwigshafen und der Region schnell und umweltschonend an ihr Ziel in der Stadt bringen. Ein erster Baustein dafür ist am Donnerstag in Betrieb gegangen. Was das neue Teil kann und was noch geplant ist, damit es weniger Staus im Stadtgebiet gibt.

Was ist von dem System jetzt schon zu sehen?

Ein Monitor am Berliner Platz zeigt in Echtzeit Informationen zum ÖPNV-Angebot und der aktuellen Verkehrssituation in der Stadt an. Die 45.000 Euro