Wegen des Klimawandels kann es auch in Ludwigshafen zu Unwettern mit starkem Niederschlag kommen. Die Stadtverwaltung fordert deshalb Hauseigentümer dazu auf, Schutzmaßnahmen vor extremen Wassermengen bei Starkregen zu treffen.

Die Flutkatastrophe im Ahrtal war durch extreme Niederschläge verursacht worden. Solch eine Wetterlage könnte auch in Ludwigshafen Folgen haben: Die Kanalisation kann die Regenmengen nicht mehr ableiten, Wasser steht auf den Straßen, Keller und Garagen von Wohnhäusern laufen voll.

Die Stadt hat zwar Regenrückhaltebecken gebaut, um die Kanalisation zu entlasten. Doch der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) appelliert auch an die Bürger, gegen Überflutung bei Extremwetterlagen vorzusorgen. Die Stadt hat dazu eine Starkregengefahrenkarte erstellt, auf der im Internet grafisch dargestellt ist, wo sich das Wasser bei einem Starkregenereignis sammelt, das statistisch nur alle 100 Jahre auftritt. Ergänzende Informationen bieten eine Muldenkarte des Stadtgebietes sowie eine umfangreiche Broschüre zum Schutz vor Überflutungen in Folge von Starkregen.

Tiefere Lagen gefährdeter

Auf den Karten ist zu erkennen, dass bestimmte Stadtteile und Wohnviertel bei einem Starkregen stärker gefährdet sind als andere, so zum Beispiel Häuser in der Randlage am Maudacher Bruch, in der Melm oder auch auf der Parkinsel. Kritische Stellen bei einem Starkregen sind beispielsweise Lichtschächte vor Kellerfenstern, abschüssige Garagenzufahrten, Sanitäranlagen und Abwasseranschlüsse in Kellern. Auch Wohnräume im Souterrain können gefährdet sein. Zugepflasterte Flächen ohne Regenversickerungsmöglichkeiten sind ebenfalls Schwachstellen.

Man kann sich schützen, wenn die Kanalisation nicht mehr die Wassermassen fasst. Foto: G. Russew/dpa

Die Verwaltung hat ein digitales Geländemodell des Stadtgebietes erstellt. Hauseigentümer können Informationen zu den Wasserständen bei Starkregen auf ihrem Grundstück online bei der Stadt beantragen. Der Antrag auf Detailauskunft findet sich auf der Homepage der Stadt unter dem Stichwort Starkregenvorsorge. Darüber hinaus bietet die Stadtverwaltung eine kostenlose Beratung durch Fachleute der Stadtentwässerung zu Vorsorgemöglichkeiten an, etwa Rückschlagventile oder Hebeanlagen in Kellern.

Noch Fragen?

Weitere Infos zum Thema unter www.ludwigshafen.de unter Stichwort Starkregengefahrenkarte oder beim WBL, Telefon 0621 504-6810.