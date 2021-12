Jedes Jahr am Tag nach Nikolaus, also am 7. Dezember, findet der Aktionstag „Tag des brandverletzten Kindes“ statt.Die Feuerwehr und der Verein Paulinchen aus Schleswig-Holstein haben den Tag ins Leben gerufen, um auf die Gefahren aufmerksam zu machen, die von Feuer oder heißen Getränken für Kinder ausgehen.

Die weihnachtliche Stimmung mit Plätzchenduft in der Nase und einem dampfenden Tee kann schnell zu Ende sein. In Krankenhäusern werden Kinder vor allem während der Vorweihnachtszeit wegen Verbrennungen behandelt. Viele von ihnen müssen dafür sogar länger und über Nacht in der Klinik bleiben. In Speyer hatte die Feuerwehr in den vergangenen Jahren keine Einsätze, bei denen Kinder sich am Feuer verletzt hatten.

„Paulinchen“ und die Feuerwehr haben viele Tipps, mit denen ihr Verbrennungen vermeiden könnt. Ganz wichtig: Haltet von offenem Feuer und Öfen Abstand. Auch die kleine Flamme einer Kerze kann schnell erheblichen Schaden anrichten, vor allem, wenn sie auf ein T-Shirt oder die Haare überspringt. Holzöfen können heißer als normale Heizkörper werden. Deshalb müsst ihr auch hier aufpassen. Tassen mit heißem Inhalt solltet ihr in die Mitte der Tischplatte stellen, damit sie nicht aus Versehen runterfallen können.