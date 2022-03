„Aus eigener Kraft“ – so lautet das Motto von Marte Meo. Marte Meo zielt darauf ab, Menschen zu befähigen, schwierige Situationen selbstständig zu bewältigen. Die Familienbildung im Heinrich-Pesch-Haus lädt Eltern und Fachkräfte zu zwei dreiteiligen Veranstaltungen ein.

Marte Meo wurde von Maria Aarts in den 70er-Jahren in den Niederlanden entwickelt. Durch ihre Beobachtungsgabe gelang es ihr, Elemente für eine entwicklungsfördernde Kommunikation und Interaktion zu erarbeiten. „Kinder gelassener durch den Alltag begleiten“ ist der erste Kurs überschrieben. Er ist für Eltern von Kindern zwischen null und zehn Jahren gedacht, die sich einen entspannteren Umgang bei den typischen Stolpersteinen im Alltag wünschen. Sei es der tägliche „Kampf“ mit dem Zähneputzen, das Zimmer aufräumen oder Wickeln. Auch ein gelassener Umgang mit dem eigenen Kind, dass bei jeder „Kleinigkeit“ aus der Haut fährt, soll mit Hilfe der videogestützten Marte-Meo-Methode leichter werden.

Der Kurs beginnt am Samstag, 2. April, weitere Termine sind der 23. April und 14. Mai jeweils 14 bis 17.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 125 Euro pro Person/185 Euro pro Paar. Eine Kinderbetreuung ist buchbar.

Dreitägige Fortbildung

Ein weiteres Marte-Meo-Angebot ist die dreitägige Fortbildung „Stehaufkinder haben es leichter im Leben“, die sich an Marte-Meo-Praktiker, Fachkräfte, die in ihrem Arbeitsfeld mit Kinder zu tun haben, sowie an Adoptiv-/Pflegeeltern wendet. Sie findet am 8. April, am 6. Mai und 24. Juni jeweils von 9 bis 15.30 Uhr statt. In der Seminarreihe bekomme der Erfahrungsaustausch der Teilnehmer über die eigene Marte-Meo-Anwendung viel Raum, heißt es in der Ankündigung. Die Teilnahme kostet 289 Euro inklusive Verpflegung.

Ein weiteres dreitägiges Marte-Meo-Modul wird im Herbst angeboten. Dabei bestehe die Möglichkeit, das Zertifikat „Marte Meo-Practitioner“ zu erwerben. Für alle Veranstaltungen wird um Anmeldung im Netz (www.familienbildung-ludwigshafen.de/veranstaltungen) gebeten.