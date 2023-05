Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Summe mehr als 1000 Fahrräder werden jährlich im Schnitt in Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer gestohlen. Diebstahl mit einer Codierung zu verhindern, ist das Ziel des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Am Freitag und Samstag konnten Radler auf dem Gelände von Fahrrad XXL Kalker im Oggersheimer Gewerbegebiet ihren Drahtesel registrieren lassen. Was das bringt.

Beim „XXL-Testival“ von Kalker am Wochenende präsentierten Hersteller neue E-Bikes, für die Kunden viel Geld zahlen müssen. Die Polizei hat vermehrt Diebstähle der wertvollen Räder festgestellt.