Nächste Woche beginnen die Sommerferien. Die Kinder und Jugendlichen freuen sich, und ich denke, wir alle tun es. Wir erleben nun schon zum zweiten Mal die Sommerferien unter dem Diktat der Corona-Pandemie. Egal, ob wir zu Hause bleiben oder in den Urlaub fahren, wir werden unsere freie Zeit anders als sonst verbringen, werden vielleicht mancherlei Ausflüge machen, mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß. In vielen Fällen werden Reifen und Schuhe mit einem guten Profil gefragt sein.

Von Reisen ganz anderer Art ist im heutigen Evangelium die Rede. Zum ersten Mal schickt Jesus seine Jünger aus, damit sie seine Botschaft unter die Menschen tragen. Die Jünger gehen auf die Menschen zu. Wenn ich mir die Situation der Kirche von heute anschaue, dann spüre ich, dass die Worte Jesu von damals in Konkurrenz stehen mit vielen Lebenseinstellungen der Menschen von heute, mit vielen neuen Vorstellungen und Ideen. Dabei ist es schon sehr wichtig, dass wir unser Profil als Christen zeigen und leben. Profil erhalten wir, wenn wir, so wie es uns in der heutigen Zeit möglich ist, mit Jesus leben.

Die Jünger hatten nur ihre eigenen Erfahrungen mit Jesus. Auch wir brauchen heute nur von dem zu berichten und zu erzählen, was wir im Glauben und durch den Glauben erfahren. Das, nicht mehr und nicht weniger, ist unsere Aufgabe, unsere Berufung. Alexandre Rodolphe Vinet (1797-1847), Schweizer Professor für französische Sprache, Literatur und praktische Theologie, sagte: „Alle Menschen werden als Originale geboren, aber die meisten sterben als Kopien.“

Viele Menschen suchen nach Möglichkeiten, ihrem Leben mehr Sinn zu geben, und nach Antworten auf die Frage, wie das eigene Leben gelingen kann. Heute stellt sich mir zusätzlich die Frage: Wer ist auch bereit als Original zu leben? Wer ist bereit, sein Profil zu zeigen und danach zu leben? Augenöffner, Inspiration und Impuls sind immer erwünscht und werden vielfach gesucht!

Der Autor

Pater Adam Stasicki, 54 Jahre, katholische Pfarrei Hl. Franz von Assisi Ludwigshafen