Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ja, man darf im Club an der Bar stehen und einfach nur mit dem Kopf zur Musik nicken und genießen. Was noch alles geht, erzählt Jonas Frey, Streetdancer, Choreograf und Dozent am Mannheimer Eintanzhaus, im Gespräch mit Antje Landmann. In einem Kurs vermittelt er jetzt Partytanz.

Für manche Leute bedeutet Partytanz, dass man sein Gewicht von einem Bein aufs andere verlagert und mit dem Kopf wippt.

Ja, das ist der Anfang. So findet man den Groove. Daraus