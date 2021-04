Lukas Hartlieb (24) spielt seit dieser Saison bei Fußball-Oberligist Arminia Ludwigshafen in der Innenverteidigung. Der gebürtige Ludwigshafener, der in Maxdorf aufgewachsen ist, lief für den 1. FC Kaiserslautern in der A- und B-Junioren-Bundesliga auf. Beim FCK war er wie in der Verbandsauswahl Kapitän. Hartlieb, der Sportmanagement studiert, spielte auch für Hauenstein und Mechtersheim in der Oberliga.

Herr Hartlieb, Sie haben als einziger Spieler noch keine Minute gefehlt, alle sind begeistert von Ihren Leistungen. Wie bewerten Sie ihren Einstand?

Die Mannschaft hat es mir sehr leicht gemacht. Ich bin gut aufgenommen worden und ganz zufrieden. Klima und Zusammenhalt sind prima. Das merkt man auf dem Platz. Als Abwehrspieler ärgern mich natürlich die Gegentore. Da haben wir ein paar zu viele bekommen, sonst wäre noch mehr drin gewesen. Da denke ich vor allem an die Niederlage in Eppelborn und die beiden Unentschieden zum Ende gegen Speyer und in Mechtersheim. Diese Punkte fehlen uns.

Arminia-Trainer Ralf Gimmy lässt meistens mit einer Dreier-/Fünferkette spielen, hat aber auch schon mit vier Akteuren verteidigen lassen. Welche Ausrichtung bevorzugen Sie?

Da bin ich offen. In der Regel bin ich der Mittelmann in einer Formation mit drei Innenverteidigern. Das liegt mir. Es spielt auch keine große Rolle, wer meine Nebenleute sind. Anfangs waren das Daniel Evrard und Adrian Malburg. Dann spielte Felix Jung zentral und ich links neben ihm. Da kann man mehr nach vorne machen. Vielleicht gelingt mir in der Rückserie endlich mein erstes Oberligator. Einige Male hat nicht viel gefehlt.

Den Vereinen fehlt die Planungssicherheit. Wie halten Sie sich ohne genauen Termin für die Fortsetzung der Runde fit, und wie lange läuft Ihr Vertrag?

Ich denke, dass der Lockdown verlängert wird. Und wenn langsam wieder gelockert wird, dann wird der Amateurfußball nicht die erste Priorität haben. Vor März rechne ich nicht damit, dass wieder gespielt wird. Wir haben noch 13 Partien der Hauptrunde zu absolvieren, das wird schon eng. An mehr vermag ich derzeit nicht zu denken. Drei-, viermal pro Woche laufe ich um den Willersinnweiher. Meistens 45 bis 60 Minuten. Dazu habe ich im Keller einen kleinen Fitnessraum mit Hanteln und Gewichten. Das ist eine tolle Sache, ich bin topfit. Mein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Es gibt eine Tendenz zu verlängern. Ich würde sagen, es sieht gut aus.