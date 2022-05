Fast die Hälfte der Stadtbewohner hat einen Migrationshintergrund. Die Teilhabe der Migranten zu verbessern, das hat sich der Beirat für Migration und Integration zum Ziel gesetzt. Als erstes großes Projekt findet nun am Samstag, 21. Mai, mit der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz der Aktionstag „So klingt LU“ im Pfalzbau statt.

Ziel des Aktionstags ist die Begegnung der Kulturen und der Menschen, die miteinander ins Gespräch kommen sollen. Auf dem Theaterplatz und im Foyer des Pfalzbaus findet ein Festival statt, bei dem sich Vereine, Ensembles und Künstler präsentieren – mit kleinen Auftritten und Aufführungen auf Bühnen sowie mit Infoständen, Workshops oder dem Verkauf von Speisen und Getränken. Zur Abendveranstaltung geht es dann in den Konzertsaal.

„Ein Meilenstein“

„Wir sind der Ansicht, dass dieses Projekt ein kleiner Meilenstein in der Integrationsgeschichte der Stadt Ludwigshafen ist. Denn es treffen an diesem Tag verschiedene Welten aufeinander, die sich zuvor noch nie in dieser Konstellation getroffen haben“, freut sich der Vorsitzende des Migrationsbeirats und CDU-Stadtrat, Joannis Chorosis, über das Zustandekommen des interkulturellen Festivals.

Planung und viele Gespräche mit allen Beteiligten hätten zwei Jahre gedauert und seien durch die Pandemie verzögert und erschwert worden. Deshalb habe das Festival auch von September auf den Mai verschoben werden müssen. „Wir sind alle sehr glücklich, dass diese Veranstaltung nach langer Vorbereitungszeit nun stattfinden kann“, sagt Chorosis, der selbst griechische Wurzeln hat.

Das Programm des Festivals

14 Uhr: Eröffnung mit Joannis Chorosis, Vorsitzender Migrationsbeirat, und Beat Fehlmann, Intendant Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Bühne 1.

14.20 Uhr: Konzert Arabischer Chor Orientalische Musikakademie Mannheim, Bühne 1.

14.20-14.50 Uhr: Percussion- und Schlagzeug-Workshop, Städtische Musikschule Ludwigshafen, Raum 2, EG, Wiederholung ab 15 Uhr.

14.40 Uhr: Konzert Kammeroktett Staatsphilharmonie, Bühne 2.

14.40-15.10 Uhr: Musikalische Lesung „Kinder lesen zum Leben und Musik von Mikis Theodorakis“, Griechischer Elternverein Luitpoldschule, Studio.

15 Uhr: Konzert Grup Heval, Kurdischer Kulturverein mit Musik und Tanz, Bühne 1. Konzert Ahmet Akyüz Baglama, Bühne 3.

15-17 Uhr: Islamische Kunstmalerei zu Musik. Pinar Taskin (Tezhip), Vedat Koç (Ebru Kunst), Jabir Ungan (Ney). Raum 1, 1. OG.

15.20 Uhr: Konzert Suzuki Ensemble, Städtische Musikschule, Bühne 2.

15.40-16.10 Uhr: Musikalische Lesung mit Lisa Masetti (Leserin), Laila Mahmoud (Kanun), Youssef Laktinah (Percussion). Ab 6 Jahre, Studio, EG.

15.40 Uhr: Joy of Music, Italienische Musik, Bühne 1. Hussein Salah (Violine) Kurdische Folklore, Bühne 3.

15.40-16.10 Uhr: Einführung in den Griechischen Tanz, Verein der Griechen aus Pontos, Raum 2, EG.

16 Uhr: Konzert Rockband Städtische Musikschule, Bühne 2.

16.20 - 16.50 Uhr: Einführung in die griechische Chormusik. Internationaler Kulturverein Orpheus, Raum 2, EG.

16.20 Uhr: Konzert Beethovenchor Ludwigshafen, Bühne 1.

16.40 Uhr: Folkloretanz, Verein der Griechen aus Pontos, Bühne 2.

16.40-17.10 Uhr: Musikalische Lesung, Märchen von Rafik Schami. Christiane Palmen (Erzählerin), Hesham Hamra (Oud). Ab 6. Studio, EG.

17 Uhr: Konzert, Verein für Türkische Kunstmusik, Bühne 1.

17 Uhr: Konzert Philharmonischer Jugendklub. Staatsphilharmonie, Oskar Szathmáry (Horn ), Soyun Choi (Klavier), Bühne 3.

17.20-17.50 Uhr: Instrumente ausprobieren, Musikschule Meloakustika (Ionel Chririta), Raum 2, EG.

17.20 Uhr: Konzert Ensemble Colourage, Orientalische Musikakademie, Deutsche Staatsphilharmonie, Popakademie, Bühne 2.

17.40 Uhr: Chorkonzert Internationaler Kulturverein Orpheus, Bühne 1.

Höhepunkt des Festivals wird am Abend ein gemeinsames Konzert der Mitwirkenden auf der Konzertsaalbühne im Pfalzbau sein:

19-21 Uhr: Abendkonzert (Konzertsaal, Ticket: fünf Euro): Orientalische Musikakademie, Percussionensemble, Ensemble Promoroaca, Rumänische Folkloremusik, Griechischer Chor (Orpheus), GeArt, Ballade für Violine und Klavier, Grup Heval Kurdische Folklore, Ensemble Repercussion Staatsphilharmonie, Konzert für Schlagzeug-Quartett und Kammerorchester Uraufführung, Türkischer Chor, Ensemble Colourage, Orientalische Musikakademie, Popakademie, Staatsphilharmonie.

Im Netz

Mehr Infos unter www.so-klingt-lu.de