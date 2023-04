Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Über zehn Jahre lang hat der aus Ludwigshafen stammende und in Altleiningen lebende Fotograf und Grafiker Klaus Kern an einer Installation zu Ernst Blochs Textsammlung „Spuren“ gearbeitet. Gestern hat er sie zum ersten Mal öffentlich präsentiert: im Projektraum „Nukleus“ in der Ludwigshafener Innenstadt.

Als Klaus Kern 1978 am Max-Planck-Gymnasium in Friesenheim Abitur gemacht hat, war Ernst Bloch gerade gestorben, 92 Jahre alt, am 4. August 1977 in Tübingen. Der in Ludwigshafen geborene