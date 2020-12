Seit über 45 Jahren hilft die „Aktion 72“ Bedürftigen in Ludwigshafen und unterstützt verschiedene Organisationen, Vereine und Initiativen. Auch in diesem Jahr setzt die RHEINPFALZ ihre Zusammenarbeit mit der „Aktion 72“ fort und bittet um Spenden. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen.

Fall 30: Kindern und Jugendlichen eine Lebenswelt mit Geborgenheit und Schutz zu bieten, um sie so in ihrer Entwicklung zu stärken, das ist das Ziel von Therapieangeboten. Als Besonderheit bietet das Kinderheim St. Annastift eine Reittherapie an. Therapeutisches Reiten nutzt die heilende Wirkung des Pferds auf den Menschen, um pädagogische, psychologische und sozial-integrative Maßnahmen umzusetzen. Sie eignet sich speziell für Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen. Jeden Monat erhalten acht bis zehn Kinder Zuwendung durch die Reittherapeutin. Die Kinder lernen viel über sich und die Tiere, dies wirkt lockernd, ausgleichend und angstlösend. Ermöglicht wird das auch durch die Aktion 72.

Fall 31: Mit der Spende der Aktion 72 fördert die Ludwigshafener Ortsgruppe des Deutschen Kinderschutzbundes ein Projekt in Kooperation mit der Kinder- und Jugendkunstschule „unartig“ („Erlebnis Kunst – Kulturelle Bildung“) und der Gräfenau-Grundschule sowie der Erich-Kästner-Grundschule. Kulturelle Bildung ist ein elementarer Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Der frühe und regelmäßige Kontakt mit Bildender Kunst und die Auseinandersetzung damit regen Kinder an, innere und äußere Bilder zu sammeln, selbst zu gestalten und zu artikulieren. Im Mittelpunkt steht die Vermittlung von Grunderfahrungen sowohl im Bereich der Wahrnehmung als auch der künstlerischen Techniken, sowie im Bereich der sprachlichen Kompetenz.

Fall 32: Familie E. hat vier Kinder und kam durch die Arbeitssituation des Mannes in finanzielle Not. Die Familie musste umziehen, damit der Mann seine Arbeitsstelle besser erreichen konnte. Es wurden dringend Kinderbetten für die vier Kinder sowie notwendige Schränke und eine Spüle für die Küche benötigt. Dies finanzierte das Caritaswerk Ludwigshafen mit Mitteln aus der Aktion 72.

Fall 33: Was tun, wenn das Taschengeld weder für eine Reise noch einen Ausflug reicht? Immer nur zu Hause sein, das ist doch auch nichts. Die Lebenshilfe Ludwigshafen verhilft durch Spenden bedürftigen Bewohnern des Unterstützenden Wohnens ohne Pflegestufe zu der Gelegenheit, an Fahrten und Reisen der Offenen Hilfen teilnehmen zu können. Ermöglicht wird dies durch Spenden, wie sie auch aus der Aktion 72 kommen.

Die Spendenliste

10 Euro: Petra Dietrich, Christian u. Simone Engelhardt, Hans Bunte, Jutta Lehmann, Reinhard Stelzer; 15: Dieter u. Monika Schneider, Ludwig Angelberger; 20: Bernd May, Peter Werner u. Eva Sottmann, Christoph Gross, Lothar u. Susanne Haas, Walter Weiss, Joachim u. Gudrun Herbst, Jutta Barbarin, Gerlinde u. Winfried Sellinger, Heinrich u. Ursula Graber, Dagmar Riedel; 25: Gunter u. Marianne Ritthaler, Ute Weitzel, Gerd Schanzenbächer, Thomas u. Andrea Berlinger, Cornelie u. Willi Mattern; 30: Inge u. Werner Kielmann, Christina Stanislaus, Elisabeth u. Hans Hermann, Alfred Schwermer, Hans Ditsch, Marianne u. Karl-Heinz Baudy, Klaus u. Ursula Ronneburger, Rainer u. Sigrid Leimert, Marliese Rudeck; 40: Ute Schöffel; 50: Ute Peter, Claudia Berkheimer, Wolfgang Nicklas, Hagen Wanger, Günter u. Rita Meng, Heidemarie Stöcklin, Isabella Martynski, Walter Kreutz, Alfred u. Elke Mickert, Harald Sparn, Ursula Löffelholz, Lothar Andlauer, Erika Kehl, Rolf u. Margarete Reinhard, Volker u. Ulla Diehl, Stefanie Metzger, Thomas Stang, Ursula Häcker, Horst u. Gisela Bretschneider; 56: Fam. Gauer und Scherer; 70: Angelika u. Stephan Finke; 72: Andreas u. Girgit Steiner; 75: Horst u. Ulrike Senk; 100: Horst u. Annemarie Stary, Horst Mayer, Henra u. Irene Weineck, Hella Vogel, Lothar Wagner, Ewa u. Markus Plucinski, Wolfgang u. Renate Schmitt, Luise Schalber, Klaus u. Christa Rettig, Hildegard Baum, Werner u. Helga Pinno, Anna-Maria Janz; 120: Ingrid Steenken-Richter; 200: Renate Wüst, Johanna Mosbach, Monika Abstein, Florian Weihe; 500: Julia Knörr, Hans Rupert u. Jutta Merkle. Anm. d. Redaktion: Jutta und Bernd Benz haben zuletzt 55 Euro gespendet. Versehentlicht war ein falscher Nachname erschienen.

Stand 17. Dezember: 73.218,10 Euro (inkl. Spenden ohne Namen).

