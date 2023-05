Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir an der Haltestelle Berliner Platz Karin Gellrich (63) getroffen. Die Rentnerin stammt aus Berlin, lebt seit sieben Jahren in Ludwigshafen und hat bei ihren 16 Umzügen schon viele Orte der Metropolregion kennengelernt.

Frau Gellrich, fahren Sie regelmäßig mit Bus und Bahn?

Ja. Ich bin mit meiner Gehbehinderung darauf angewiesen. Deshalb bin ich auch heute hier. Ich wollte mich selbst davon überzeugen,