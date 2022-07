Die Stadtratsfraktion Grüne im Rat bittet Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) in der Sitzung des Hauptausschusses (Montag, 15 Uhr) um Auskunft, wie und wo die Stadtverwaltung Energie sparen kann. Sie fragt außerdem, wie die Stadt sich dafür einsetzt, dass die von Energiearmut Betroffenen Unterstützungs- und Beratungsangebote in Anspruch nehmen können.

Zum Hintergrund: Am 23. Juni hatte die Bundesregierung wegen der starken Verringerung der Gaslieferungen aus Russland die Alarmstufe im „Notfallplan Gas“ ausgerufen. Gleichzeitig wurde dazu aufgerufen, Erdgas zu sparen, um einer möglichen Verknappung in den kommenden Wintermonaten entgegenzuwirken. Erdgas wird überwiegend als Heizenergie benutzt. Klare Prognose: Die unklare Versorgungslage wird mit einiger Sicherheit zu weiteren drastischen Preissteigerungen führen. Davor haben auch die beiden Vorstandssprecher der Technischen Werke (TWL) bei ihrer Bilanzkonferenz in der Vorwoche gewarnt.

„Beratungsprogramm entwickeln“

Viele Menschen in Ludwigshafen lebten von geringen Verdiensten und Sozialleistungen. Sie seien jetzt schon erheblich von der Inflation betroffen. Energietarife würden aber aller Voraussicht in den nächsten Monaten weiter steigen, führen die Grünen ins Feld. „Energiearmut wird spätestens im Winter viele in Ludwigshafen treffen“, heißt es in einer Mitteilung.

Die Grünen im Rat schlagen daher vor, dass die Stadtverwaltung zum Beispiel mit dem lokalen Energieversorger TWL AG, eine hundertprozentige Stadttochter, mit der Verbraucherzentrale und den Wohlfahrtsverbänden ein Beratungsprogramm entwickelt. Damit sollen Energiesparmöglichkeiten aufgezeigt, aber auch Energiearmut und vor allem Strom- und Gassperren möglichst vermieden werden.

„Weg vom Erdgas“

Die Stadtverwaltung selbst müsse ebenfalls auf die drohende Verknappung des Energieträgers Erdgas reagieren, fordert Co-Fraktionssprecher Hans-Uwe Daumann. Die Grünen fragen daher in der Sitzung des Hauptausschusses auch: „Welche Möglichkeiten des Energiesparens sieht die Verwaltung im städtischen Bereich? Wo kann der Wechsel des Energieträgers – weg vom Erdgas – gegebenenfalls vorgezogen werden?“